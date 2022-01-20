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НБУ підвищив облікову ставку — що тепер буде з цінами в Україні

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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20 січня, 14:11
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Ставку підвищили до 10% річних
Облікова ставка становитиме тепер 10%
Облікова ставка становитиме тепер 10% / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Правління Національного банку України 20 січня 2022 року ухвалило рішення підвищити облікову ставку до 10% річних.

Про це повідомляє НБУ.

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Ураховуючи реалізацію значної кількості проінфляційних ризиків, посилення монетарної політики є необхідним для поліпшення інфляційних очікувань і забезпечення стійкого зниження інфляції до цілі 5%.

У лютому цього року підвищать також норму обовʼязкових резервів за поточними рахунками в гривні і за коштами в іноземній валюті. Зроблено це буде задля посилення процентного каналу монетарної трансмісії.

У березні 2022 року НБУ розгляне питання і щодо запровадження інших заходів з регулювання структурного профіциту ліквідності банківської системи. Національний банк надалі використовуватиме механізм валютних інтервенцій для згладжування надмірних коливань на ринку.

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Рівень інфляції 2022 року

Національний банк погіршив прогноз інфляції на 2022 рік з 5% до 7,7%. Серед проінфляційних причин та ризиків:

  • високі світові ціни на енергоносії;
  • значний ціновий тиск з боку країн – торговельних партнерів України, у яких інфляція лише наближається до пікових значень;
  • геополітичне напруження, що спричинило девальвацію гривні;
  • суттєве погіршення умов торгівлі та/або різке скорочення врожаїв після минулорічних рекордів;
  • пожвавлення трудової міграції на тлі поступового згасання пандемії;
  • питання швидкості змін адміністративно-регульованих тарифів.

Інфляційна динаміка протягом 2022 року буде доволі волатильною. Крім того, як і в багатьох країнах світу, в Україні інфляційний сплеск буде тривалішим, ніж передбачалося раніше.

Уповільнення темпів зростання цін

Підтримуватимуть уповільнення темпів зростання споживчих цін:

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  • посилення монетарної політики НБУ;
  • корекція світових цін на сировинні товари;
  • вплив рекордних минулорічних врожаїв;
  • вгамування світового інфляційного сплеску;
  • вичерпання наслідків пандемії, що, зокрема, відобразиться в суттєвішій корекції цін на сировину, продовольство та логістику.

Подальша монетарна політика НБУ

Монетарні умови залишатимуться помірно жорсткими на всьому прогнозному горизонті. Облікова ставка перебуватиме на рівні не нижче нейтрального впродовж цього та наступних років.

Крім того, як і раніше, НБУ оцінює баланс ризиків для свого базового прогнозу інфляції та процентної ставки як зміщений вгору, особливо на середньостроковому горизонті.

З огляду на це Національний банк продовжуватиме цикл посилення монетарної політики й готовий діяти рішуче в разі подальшої реалізації проінфляційних чинників.

Що буде з доларом у 2022 році

Аналітик компанії Esperio Олександр Болтян розповів "Сьогодні", що перші два місяці у 2022 році будуть волатильними. Курс може триматись на рівні 28-28,5 грн за долар.

Експерт рекомендує українцям намагатися не брати кредити найближчим часом, не посилювати боргові зобов'язання, а також підготуватися до інфляційного тиску.

Нагадаємо, експерти радять поки не купувати долар з двох причин: щоб не дати заробити продавцям на підвищеному курсі, та не втратити після свят свої гроші

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