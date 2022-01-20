НБУ повысил учетную ставку – что теперь будет с ценами в Украине

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Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 10% годовых.

Об этом сообщает НБУ.

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Реализация значительного количества проинфляционных рисков требует ужесточения монетарной политики НБУ для улучшения инфляционных ожиданий и обеспечения устойчивого снижения инфляции до цели 5%.

По ожиданиям НБУ, в 2022 году инфляция замедлится, но вернется к цели 5% лишь в 2023 году. Инфляционная динамика в течение 2022 года будет достаточно волатильной из-за эффектов базы сравнения.