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Все создают видимость: на кого надеяться Украине в борьбе с "Северным потоком – 2"

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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19 января, 11:03
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Вместе с экспертом разбираемся, почему Европе выгоден "Северный поток – 2" и какую позицию занимают США
Остановят ли "Северный поток-2" в случае военного вторжения РФ
Остановят ли "Северный поток-2" в случае военного вторжения РФ / Фото: Коллаж: Сегодня

До конца этого года, по меньшей мере до октября, российский газопровод "Северный поток – 2" не будет запущен в работу.

Такое мнение высказала советник главы правления "Нафтогаза" Светлана Залищук в интервью "Европейской правде".

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Однако Залищук признала, что позиция США относительно газопровода смягчилась, хотя Украина ожидала большей поддержки.

Речь идет о новом пакете санкций против "Северного потока – 2", который так и не был принят.

Несмотря на это, США и Германия постоянно заявляют, что в случае широкомасштабного вторжения РФ в Украину проект будет немедленно заблокирован.

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Такое мнение высказывала и новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, которая является противницей этого трубопровода.

Действительно ли Украине стоит надеяться на поддержку Германии и Соединенных Штатов, "Сегодня" спросили у финансового аналитика Алексея Лупоносова.

"Соединенные Штаты на сегодняшний день, к большому сожалению, показали, что они в первую очередь не заинтересованы в разрешении этого конфликта", – считает Лупоносов.

По мнению эксперта, между европейскими и российскими элитами уже давно существует договоренность о создании и запуске "Северного потока – 2". Скорее всего, отмечает аналитик, Европа недовольна Украиной из-за нестабильности и непредсказуемости.

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"Ситуация такова: что бы нам ни говорили, но Европа в этом заинтересована, а Америка ставит политику в другой угол, так как продает газ в Китай и не собирается спонсировать ни Украину, ни Европу", – рассказывает Алексей Лупоносов.

В случае вторжения "поток" остановят?

К чему тогда разговоры о немедленной остановке газопровода в случае вторжения РФ? Здесь, как убежден эксперт, все просто: никакого широкомасштабного вторжения не будет, и все это отлично понимают.

"Байден пытается создать видимость того, что он своими усилиями сдерживает Россию, а Россия никуда и не может сунуться, так как ее военный потенциал в разы ниже потенциала стран НАТО", – заявил аналитик.

То есть такие заявления призваны создать видимость поддержки Украины и серьезной борьбы с Россией, а на самом деле реальной угрозы для "Северного потока – 2" нет.

По мнению эксперта, Европе интереснее сотрудничать с постоянным диктатором, чем с постоянно меняющимися демократами.

"Северный поток – 2" и цены на газ

Как рассказал Алексей Лупоносов, сам по себе "Северный поток – 2" никак не может повлиять на биржевые цены на газ в Европе.

По мнению эксперта, гораздо большее влияние в этом вопросе имеют Соединенные Штаты, которые, вместо того, чтобы помочь Украине и Евросоюзу, продали весь сжиженный газ в Китай и не были заинтересованы в снижении цен.

Противоположное мнение имеет президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко, считающий, что Россия умышленно не прокачивает дополнительные объемы газа, хотя имеет такую возможность.

Это Путин делает, чтобы надавить на ЕС и сертифицировать "Северный поток – 2" вне европейских правил, считает эксперт.

Раньше мы писали, кому может быть на самом деле выгоден этот газопровод и какое условие Европейскому Союзу поставил Путин для увеличения поставок газа.

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