Панічні настрої, борги та інфляція: як очікування війни з Росією загострює ситуацію в Україні

Навіть поки ще очікування та можливий сценарій ескалації має болючі наслідки для України в цілому

Експерти кажуть, що ситуація складна, але не критична / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Девальвація гривні, борги, вихід інвесторів з України, інфляція гривні, — і це далеко не весь перелік не просто можливих, а вже наполовину реальних наслідків від очікування вторгнення Росії в Україну. Зазначимо, поки тільки можливого сценарію ескалації, а вже такого болючого для українців.

"Сьогодні" разом з експертами розбиралися, наскільки реальні вищезгадані жахіття, і як пересічні українці реагують на всебічне поширення таких побоювань.

Реклама

Паніка у ЗМІ

В ексклюзивному коментарі фінансовий аналітик, економіст Олексій Лупоносов зазначив, що активне роздування теми нападу Росії на Україну дійсно шкодить Україні.

Він вважає, що за цим стоять російські спецслужби, які і вселяють паніку в медіа США та Європи, що в свою чергу не повинні були піддаватися цим настроям, адже є нашими партнерами.

"Американським і європейським партнерам варто поменше відкривати рот, оскільки вони гроблять нашу економіку і ллють воду на млин Путіна", — говорить Олексій Лупоносов.

Експерт також вважає, що у Росії сьогодні немає ні сил ні засобів для вторгнення в будь-яку з країн Європи або Азії.

Реклама

Такої ж думки економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ. У коментарі "Сьогодні" він зауважив, що це дійсно дуже потужна системно-організована атака, спрямована на примус країни до тих чи інших дій.

Наслідки для України

За словами Олексія Лопунова очікування, коли ж Росія нападе на Україну щоразу розбурхують суспільство, сіять негативні настрої. Українці починають "чистити" полиці магазинів, скуповуючи гречку, горох, цукор, інші продукти, що мають тривалий термін зберігання.

"Не розумію, навіщо це робити, що якщо Путін нападе не буде гречки? У даній ситуації, це все (заяви про напад) дуже шкодить економіці України", — говорить експерт.

Серед інших наслідків, що негативно позначаються на економіці є:

Реклама

· українці масово починають знімати гроші зі своїх депозитів, переводити їх у валюту і зберігати готівкою. Тож зняти гроші з якогось банку вже стало проблематично;

інвестори перестають вкладати в Україну, вони забирають всі свої активи і фактично втікають, відтоки інвестицій на фоні залякувань збільшуються.

Натомість економіст Олексій Кущ говорить, що на короткостроковому часовому інтервалі-нічого з економікою не трапиться, але якщо ця невизначеність буде нагнітати протягом трьох чотирьох місяців, то закриття зовнішнього і внутрішнього боргового ринку може привести до загрози дефолту.

"Але я не думаю, що таке може статися", — додав він.

Чи реальна загроза?

Олексій Кущ вважає, що це питання варто розглядати крізь призму поведінки зовнішніх та внутрішніх ринків. Якби загроза була реальною, то на внутрішньому ринку спостерігався би масовий психоз.

"Бізнес би гарячково конвертував гроші в готівку або виводив гроші з банків, а ми з вами спостерігали колосальний відтік капіталів з України", — говорить експерт.

Це все відбивалося б на курсі валют. Проте ситуація була б не такою, як зараз, а набагато гіршою. Згадаймо, приміром, 2014 рік, коли відбувався колосальний відтік капіталу. Зараз ця тенденція не спостерігається.

Проте зовнішній фактор спрацьовує, нервозність посилюється.

"Вся нервозність спостерігається в основному в сегменті західних спекулянтів, які дійсно читаючи кожен день публікації про війну з Росією починають нервувати. Тут знову цікаве спостереження, ці котирування, які і призводять до падіння українських єврооблігацій розгойдуються за рахунок невеликих угод", — зазначає Олексій Кущ.

Якби це реально були панічні очікування, ми б бачили, як найбільші західні венчурні фонди скидають українські єврооблігації партіями по мільйонам або навіть млрд доларів. Але великі гравці такі облігації зараз не продають. Спрацьовує вся ця істерія тільки на місцевих інвесторів, які вклали в українські єврооблігації.

Як зашкодить Україні вихід інвесторів

Олексій Кущ зазначає, що якби економіка України була інтегрована в світову фінансову систему то так, вихід інвесторів завдав би суттєвого удару по економіці.

"Але у нас практично немає прямих іноземних інвестицій, відповідно : якщо ви не живете, то вам і не вмирати. Негативний сценарій може бути для ринку державних цінних паперів, Міністерству фінансів дуже важко залучати гроші на внутрішньому ринку під ОВДП", — говорить експерт.

Хакерська атака Росії

Вночі з 13 на 14 січня хакери розпочали масову кібератаку на веб-сайти державних структур України. Багато сайтів тимчасово припинили свою роботу.

До слова, навіть Державна інспекція ядерного регулювання України зробила тривожне звернення, що її сайт теж зазнав масштабної хакерської атаки.

Вранці 14 січня не працювали такі сайти:

Кабміну,

МЗС України,

ДСНС України,

Міносвіти України,

Мінспорту,

Міненерго,

Мінагрополітики

Дії.

У Мінкульті заявили, що до атак хакерів причетна Росія – таким чином країна-агресор хоче посіяти хаос серед українців і дестабілізувати ситуацію.

Якби хакери цієї ночі вкрали дані українців з програми "Дія", це була б найпотужніша атака в історії України. За допомогою цієї інформації зловмисники могли б шантажувати людей та навіть переписувати майно на інших осіб.

Ми вже писали, як "Газпром" загострює газову кризу в ЄС, та розповідали, що буде з курсом долара в разі реального вторгнення Росії в Україну.