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Панические настроения, долги и инфляция: как ожидание войны с Россией обостряет ситуацию в Украине

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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21 января, 17:52
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Даже пока ожидания и возможный сценарий эскалации имеет болезненные последствия для Украины в целом
Эксперты говорят, что ситуация сложная, но не критическая
Эксперты говорят, что ситуация сложная, но не критическая / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Девальвация гривны, долги, выход инвесторов из Украины, инфляция гривны — и это далеко не весь перечень не просто возможных, а уже наполовину реальных последствий от ожидание вторжения России в Украину. Отметим, пока только возможного сценария эскалации, но уже такого болезненного для украинцев.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, насколько реальны упомянутые ужасы экономики, и как обычные украинцы реагируют на всестороннее распространение таких опасений.

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Паника в СМИ

В эксклюзивном комментарии финансовый аналитик, экономист Алексей Лупоносов отметил, что активное раздувание темы нападения России на Украину действительно вредит нашему государству.

Он считает, что за этим стоят российские спецслужбы, которые и внушают панику в медиа США и Европы, которые в свою очередь не должны были поддаваться этим настроениям, ведь явяются нашими партнерами.

"Американским и европейским партнерам стоит поменьше открывать рот, поскольку они гробят нашу экономику и льют воду на мельницу Путина", – говорит Алексей Лупоносов.

Эксперт также считает, что у России сегодня нет ни сил ни средств для вторжения в любую из стран Европы или Азии.

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Такого же мнения экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ. В комментарии "Сегодня" он отметил, что это действительно мощная системно-организованная атака, направленная на принуждение страны к тем или иным действиям.

Последствия для Украины

По словам Алексея Лопунова ожидания, когда Россия нападет на Украину каждый раз будоражат общество, сеют негативные настроения. Украинцы начинают "чистить" полки магазинов, скупая гречку, горох, сахар, другие продукты, имеющие длительный срок хранения.

"Не понимаю, зачем это делать, если Путин нападет, не будет гречки? В данной ситуации это все (заявления о нападении) очень вредит экономике Украины", — говорит эксперт.

Среди других последствий, что негативно сказываются на экономике:

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  • ·украинцы массово начинают снимать деньги со своих депозитов, переводить их в валюту и хранить наличными. Так что снять деньги с какого-то банка уже стало проблематично;
  • инвесторы перестают вкладывать в Украину, они забирают все свои активы и фактически убегают, оттоки инвестиций на фоне устрашения увеличиваются.

Зато экономист Алексей Кущ говорит, что на краткосрочном временном интервале ничего с экономикой не случится, но если эта неопределенность будет нагнетаться в течение трех-четырех месяцев, то закрытие внешнего и внутреннего долгового рынка может привести к угрозе дефолта.

"Но я не думаю, что такое может произойти", — добавил он.

Реальная ли угроза?

Алексей Кущ считает, что этот вопрос следует рассматривать сквозь призму поведения внешних и внутренних рынков. Если бы угроза была реальной, то на внутреннем рынке наблюдался массовый психоз.

"Бизнес бы лихорадочно конвертировал деньги в наличные деньги или выводил деньги из банков, а мы с вами наблюдали колоссальный отток капиталов из Украины", — говорит эксперт.

Это все отражалось бы на курсе валют. Однако ситуация была бы не такой, как сейчас, а гораздо хуже. Вспомним, например, 2014 год, когда происходил колоссальный отток капитала. В настоящее время эта тенденция не наблюдается.

Однако внешний фактор срабатывает, нервозность усиливается.

"Вся нервозность наблюдается в основном в сегменте западных спекулянтов, которые действительно читая каждый день публикации о войне с Россией начинают нервничать. Здесь снова интересное наблюдение: эти котировки, которые и приводят к падению украинских еврооблигаций, раскачиваются за счет небольших сделок", — отмечает Алексей Кущ.

Если бы это реально были панические ожидания, мы видели бы, как крупнейшие западные венчурные фонды сбрасывают украинские еврооблигации партиями по миллионам или даже млрд долларов. Но великие игроки такие облигации сейчас нет продают. Срабатывает вся эта истерия только на местных инвесторов, вложившихся в украинские еврооблигации.

Как навредит Украине выход инвесторов

Алексей Кущ отмечает, что если бы экономика Украины была интегрирована в мировую финансовую систему, выход инвесторов нанес бы существенный удар по экономике.

"Но у нас практически нет прямых иностранных инвестиций, соответственно: если вы не живете, то вам и не умирать. Отрицательный сценарий может быть для рынка государственных ценных бумаг, Министерству финансов очень тяжело привлекать деньги на внутреннем рынке под ОВГЗ", – говорит эксперт.

Хакерская атака России

Ночью с 13 по 14 января хакеры начали массовую кибератаку на веб-сайты государственных структур. Многие сайты временно прекратили свою работу.

К слову, даже Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сделала тревожное обращение, что ее сайт тоже подвергся масштабной хакерской атаке.

Утром 14 января не работали следующие сайты:

  • Кабмина;
  • МИД Украины;
  • ГСЧС Украины,
  • Минобразования Украины;
  • Минспорта;
  • Минэнерго;
  • Минагрополитики;
  • Действия.

В Минкульте заявили, что к хакерским атакам причастна Россия – таким образом страна-агрессор хочет посеять хаос среди украинцев и дестабилизировать ситуацию.

Если бы хакеры этой ночью украли данные украинцев из программы "Дія", это была бы мощная атака в истории Украины. Посредством этой информации злоумышленники могли бы шантажировать людей и даже переписывать имущество на других людей.

Мы уже писали, как "Газпром" обостряет газовый кризис в ЕС , и рассказывали, что будет с курсом доллара в случае реального вторжения России в Украину.

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