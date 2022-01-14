Доллар по 30 — не предел? Как вторжение России в Украину нанесет удар по курсу

Недавний рост курса доллара показал свое максимальное значение с конца мая 2021 года. Из-за напряженной геополитической ситуации инвесторы предпочитают продавать украинскую гривну, что и является причиной некой девальвации.
"Сегодня" узнал у экспертов, как отношения Украины с Россией скажутся на курсе валют, и чего ожидать от доллара в дальнейшем.
Украинская гривня продолжает ощущать на себе давление из-за резкого увеличения геополитических рисков, в том числе, переговоры России с НАТО не принесли ожидаемого смягчения давления, и ситуация стала даже немного более напряженной, чем за пару дней до этого. Так считает руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний.
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Эксперт говорит, что именно поэтому инвесторы массово продавали украинскую гривну, а это в свою очередь вызвало рост курса доллара до 27.7 — максимума с мая прошлого года.
"Часто бывает, что гривна растет тяжело к доллару за счет высоких процентных ставок и улучшения макроэкономических условий, а потом оказывается под резким давлением, в считанные дни перечеркивая прирост целых месяцев", — говорит Владимир Позний.
Также эксперт уверен: шансы, когда устойчивый спрос сформируется в области 27,60-28 грн за доллар, является высокий. Пока эти уровни выдерживают давление, но за последние пару дней они стали менее твердыми.
Как вторжение России может повлиять на доллар в Украине
Сейчас мир живет в условиях гибридных войн, так что более актуальным все же следует считать риск перехода конфликта в экономическую плоскость, шантаж и угрозу.
"Риски прямого вооруженного вторжения в ближайшие недели до сих пор видятся низкими. Вооруженное вторжение для России повлечет слишком большие экономические последствия, обескровив экономику. В этом просто нет экономического смысла", — говорит Позний.
В комментарии "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов заявил, что на внутреннем долговом рынке нерезиденты сократили свои вложения в ОВГЗ на 4,30 млрд. грн. — до 88,35 млрд.грн. Вырученные от продажи гособлигаций средства выводят в материнские юрисдикции. В случае начала военного вторжения РФ в Украину эта тенденция только ускорить темп.
НБУ располагает достаточными резервами для борьбы с краткосрочной паникой на рынке. Однако в случае реального военного конфликта регулятору придется вводить жесткие валютные ограничения образца 2015 года:
- остановку торгов;
- обязательная продажа валютной выручки экспортерами;
- ограничение операций с иностранной валютой для физических человек и т. д.
"Как следствие, мы увидим ускорение темпов роста цен и девальвацию гривны. Допускаю, что будет побит антирекорд 2015 года", — высказал свое мнение эксперт.
Что делать украинцам в такой ситуации
Андрей Гойлов убежден, что в такой ситуации рекомендуется хранить сбережения в иностранной валюте в случае существенных колебаний котировок курса евро или доллара США.
"В то же время спешить избавляться от ОВГЗ или снимать средства с депозитов не стоит, так как подобные кризисы возникали неоднократно и решались дипломатическим путем. Импульсивные инвестиционные решения, как правило, приносят лишь убытки", — говорит эксперт.
Что происходит на межбанке
В комментарии "Сегодня" аналитик Roboforex Андрей Гойлов также рассказал, что новые заявления РФ обрушили котировки еврооблигаций Украины и привели к ослаблению курса украинской национальной валюты на межбанке.
Ставки к погашению бумаг почти всех выпусков превысили 10% годовых. Цена наиболее бондов с наиболее коротким сроком погашения – в этом году, потеряла 2,00%, в результате чего доходность по ним "подскочила" с 10,60% до 14,25%. Инвесторы стремятся получить премию за риск.
Путину сорвали вторжение в Украину
События в Казахстане отвлекли президента России Владимира Путина от планов немедленного вторжения в Украину. Такое мнение высказала депутат Европейского парламента Виола фон Крамон-Таубадель во время онлайн-дискуссии Киевского форума безопасности, учрежденного Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".
"Эти события определенным образом отвлекли Путина от планов немедленного вторжения в Украину. Можно сказать, что их военные мощности несколько перенапряжены сегодня, на оба фронта он не будет, конечно, действовать", – заявила она.
Крамон-Таубадель отметила, что Путин хочет восстановить Советский Союз и Российскую империю.
По ее словам, Россия считает сферой своего влияния все, что находится возле ее границ, а Евросоюз не приложили пока ни дипломатических, ни военных, ни экономических усилий, чтобы опровергнуть такое отношение к странам-соседкам РФ.
Почему заговорили о реальном вторжении?
Ночью с 13 по 14 января хакеры начали массовую кибератаку на веб-сайты государственных структур. Многие сайты временно прекратили свою работу.
К слову, даже Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сделала тревожное обращение, что ее сайт тоже подвергся масштабной хакерской атаке.
Утром 14 января не работали следующие сайты:
- Кабмина;
- МИД Украины;
- ГСЧС Украины,
- Минобразования Украины;
- Минспорта;
- Минэнерго;
- Минагрополитики;
- Действия.
В Минкульте заявили, что к хакерским атакам причастна Россия – таким образом страна-агрессор хочет посеять хаос среди украинцев и дестабилизировать ситуацию.
Если бы хакеры этой ночью украли данные украинцев из программы "Дія", это была бы мощная атака в истории Украины. Посредством этой информации злоумышленники могли бы шантажировать людей и даже переписывать имущество на других людей.
Как рассказал ранее аналитик компании Esperio Александр Болтян, первые два месяца в 2022 году будут волатильными. Курс может удерживаться на уровне 28-28,5 грн за доллар.