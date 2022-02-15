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Ціни на газ у Європі з тріском рухнули – до чого тут Україна

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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15 лютого, 16:33
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Розповідаємо, що відбувається з біржовою ціною на газ у Європі та з чим це пов'язано
Що відбувається на біржі
Що відбувається на біржі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Спотова ціна природного газу у Європі опустилася нижче 900 доларів за тисячу кубометрів 15 лютого, після різкого стрибка вгору.

Про це повідомляє фінансова платформа Profinance.ru.

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За даними аукціону, торги за березневими контрактами відкрилися на рівні 925 дол. за тисячу кубів. Після новин про початок відведення російських військ від кордонів України ціна почала стрімко падати й вже до 13.32 досягла позначки 857 доларів.

Напередодні, 14 лютого, ціни на природний газ вже в перші хвилини торгів підскочили на 10-14%, до 1000 доларів за тис. куб.

Причиною цього експерти назвали напругу на українсько-російському кордоні, а в Європейській комісії стверджують, що нормалізації цін у 2022 році чекати не варто.

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Запаси газу в Європі

Наприкінці січня запаси природного газу у підземних сховищах Євросоюзу впали нижче 40%, що є рекордом за останні кілька років.

Таке стрімке викачування блакитного палива європейці розпочали для того, щоб скоротити витрати на надзвичайно дорогий імпорт. В Україні сховища теж сильно спустіли, з них викачують газ з 4 жовтня і зворотне закачування не йде.

Однак у "Нафтогазі" запевняють, що країні вистачить блакитного палива, оскільки Україна увійшла до опалювального сезону з рекордними за всю історію запасами.

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"Сьогодні" також писали, чи загрожує Україні дефіцит газу, та розповідали, яка країна готується повністю відмовитися від блакитного палива.

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Цитата дня

Наразі немає економічних причин зростання курсу, є психологічний тиск. Ось зараз є ці побоювання, тому і зростає курс. Чисто на психології.

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