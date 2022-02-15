Цены на газ в Европе с треском рухнули – при чем тут Украина

Рассказываем, что происходит с биржевой ценой на газ в Европе и с чем это связано

Что происходит на бирже / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Спотовая цена природного газа в Европе опустилась ниже 900 долларов за тысячу кубометров 15 февраля, после резкого скачка вверх.

Об этом сообщает финансовая платформа Profinance.ru.

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Согласно данным аукциона, торги по мартовским контрактам открылись на уровне 925 долл за тысячу кубов. После новостей о начале отвода российских войск от границ Украины цена начала стремительно падать и уже к 13.32 достигла отметки 857 долларов.

Накануне, 14 февраля, цены на природный газ уже в первые минуты торгов подскочили на 10-14%, до 1000 долларов за тыс. куб.

Причиной этого эксперты назвали напряжение на украинско-российской границе, а в Европейской комиссии утверждают, что нормализации цен в 2022 году ждать не стоит.

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Запасы газа в Европе

В конце января запасы природного газа в подземных хранилищах Евросоюза упали ниже 40%, что является рекордом за последние несколько лет.

Такую стремительную выкачку голубого топлива европейцы начали для того, чтобы сократить расходы на чрезвычайно дорогой импорт. В Украине хранилища тоже порядком опустели, из них выкачивают газ с 4 октября и обратная закачка не идет.

Однако в "Нафтогазе" уверяют, что стране хватит голубого топлива, поскольку Украина вошла в отопительный сезон с рекордными за всю историю запасами.

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"Сегодня" также писали, грозит ли Украине дефицит газа, и рассказывали, какая страна готовится полностью отказаться от голубого топлива.