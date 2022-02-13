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Украине грозит дефицит газа: кто нас ставит в неловкое положение

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор
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13 февраля, 07:06
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Глава налогового комитета парламента Даниил Гетманцев предложил повысить рентные платежи для добывающих компаний, эксперты говорят, что это приведет к падению собственной добычи
В Украине могут повысить налоги для компаний, который заняты добычей газа
В Украине могут повысить налоги для компаний, который заняты добычей газа / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Власть продолжает фонтанировать идеями о наполнении бюджета. Не успел крупный бизнес адаптироваться к новому законопроекту 5600 и другим фискальным новшествам, которые вступили в силу с нового года, как депутаты решили взяться за газодобывающие компании, с целью повысить налоги на добычу.

"Сегодня" разбирались, что будет с планами избавиться от газовой зависимости.

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Что готовит власть

В ближайшее время в Украине могут повысить налоги для компаний, который заняты добычей газа. Таким нехитрым способом, депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев решил пополнить бюджет. Он зарегистрировал в парламенте законопроект о повышении налога на добычу украинского природного газа в 3 раза – с 14-29% до 54-69% в зависимости от вида скважин.

Согласно документу, может быть введено пять разных ставок ренты в зависимости от цены на мировых рынках. Налог будет меняться в зависимости от стоимости топлива: до 200 долл./тыс. м3, до 400 долларов, до 600 долларов, до 800 долларов и более 800 долларов. Максимальную ставку планируется установить на уровне 69% со скважины глубиной до 5 км и 54% со скважин глубиной более 5 км.

Интересно, что такие предложения звучат на фоне планов правительства нарастить собственную добычу газа. Совсем недавно премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что к 2030 году Украина должна себя полностью обеспечивать газом. Однако подобные налоговые инициативы могут поставить крест на планах правительства.

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Газовый баланс

Несмотря на высокие цены на газ, которые наблюдались в 2021 году, собственная добыча газа в Украине сокращалась. За прошлый год на поверхность подняли 19,79 млрд кубометров топлива, что на 2,2% или 440 млн куб. м меньше, чем в 2020 году. Причем, падение происходит в основном за счет снижения добычи газа государственной компанией "Укргазвыдобування".

"Годовая добыча природного газа госкомпанией в 2021 году составила 13,67 миллиарда кубометров, это почти на 3,97% меньше, чем в 2020 году, — написал глава "Нафтогаза" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

В тоже время частные компании нарастили добычу с 4,9 млрд кубометров до 5 млрд кубометров. Еще около 1,1 млрд кубометров топлива добыла "Укрнафта".

Потребление голубого топлива в Украине составляет около 30 млрд кубометров. Нетрудно посчитать, что дефицит составляет около 10 млрд кубометров. И такой объем нам приходится закупать за рубежом ежегодно.

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Последствия для отрасли

Если же налоги на добычу газа вырастут, то, по словам экспертов, собственная добыча упадет, импорт вырастет, а об энергетической независимости останется только мечтать.

"Рента – это основной налог в газодобывающей отрасли, – рассказал "Сегодня" руководитель EXPRO Consulting Геннадий Кобаль. – Поэтому от ее уровня полностью зависит ситуация в отрасли. Нужно понимать, что газодобывающая отрасль очень инертна – срок реализации каждого проекта занимает несколько лет".

Поэтому для предприятий очень сложно работать в ситуации, когда они уже начали вкладывать средства в разработку месторождения, но еще не получили какого-то результата, а государство в этот момент меняет условия налогообложения.

"Нужно понимать, что любые экономические или налоговые изменения в газовой отрасли дают эффект только через несколько лет, – продолжает эксперт. В 2020 году цены на газ были низкими, развивать собственную добычу было не выгодно. И многие компании приняли решение о сокращении инвестиций в новые проекты".

В 2021 году, цены на газ выросли, но из-за инертности отрасли заметного роста добычи не последовало.

"Компании только сейчас начали часть полученной прибыли инвестировать в новые проекты, а результат роста цен на газ, и как следствие, увеличение цен на газ, мог бы быть заметен через несколько лет, – продолжает Геннадий Кобаль. – Но после того, как была озвучена инициатива по повышению рентных налогов, думаю, что многие газодобывающие компании поставят планы по новым инвестициям на паузу".

По словам эксперта, в конце прошлого года Кабмин обязал все добывающие компании продавать 20% добытого газа по себестоимости. Это не добавляет инвестиционной привлекательности отрасли даже несмотря на высокие цены на топливо. Кроме того, 90% всего газа у нас добывается на востоке страны – в Полтавской и Харьковской областях – и постоянные слухи о возможной военной агрессии России так же не добавляют желания вкладывать деньги в новые инвестпроекты.

В 2014 году, в разгар войны на Донбассе, правительство принимало решение повысить ренту до 55%. Методика расчета цен тогда была такой, что размер ренты рассчитывалась от завышенной цены. Поэтому добывающим компаниям зачастую приходилось платить до 70% от стоимости газа в виде налогов. Это привело к остановке всех новых проектов и даже падению добычи. Кризисные явления в отрасли удалось преодолеть только спустя несколько лет – в 2017 году.

"Сейчас Даниил Гетманцев предлагает установить ренту размером до 69% от цены газа, – продолжает Геннадий Кобаль. – Я не знаю, какой бы еще бизнес платил в виде налогов такую сумму от собственного дохода. При этом, в определенные периоды размер ренты будет еще выше".

По его словам, если стоимость газа начнет снижаться, а ренту будут рассчитывать по прошлому месяцу, то размер налогов будет еще выше, чем предполагается в законопроекте.

"В такой ситуации будут остановлены все инвестиции, компании будут максимум завершать начатые проекты, – говорит Геннадий Кобаль. – Если новую скважину сейчас бурят, то ее, конечно же, закончат. Но все новые месторождения будут поставлены на паузу".

Это в перспективе нескольких лет приведет к снижению собственной добычи и как следствие, поставит под угрозу энергетическую безопасность страны.

"Украине придется увеличивать закупки импортного топлива, – резюмирует эксперт. – Другими словами, депутаты собственными руками роют могилу для энергонезависимости страны".

О том, какой украинский бизнес больше всего страдает от налогового давления, читайте здесь. Больше о налогах и о том, куда уходят наши деньги, – в нашей спецтеме.

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