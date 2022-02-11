Подальше от российской монополии: еще одна страна ЕС хочет полностью отказаться от газа

Рассказываем, когда Германия планирует стать полностью независимой от российского газа и от чего немцы откажутся уже в этом году

Германия готовится к заключительному этапу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Германии подсчитали, что страна частично будет зависеть от газа в ближайшие 13 лет, а затем его полностью сменит водородная энергетика.

Об этом заявил вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабэк, передает Der Tagesspiegel.

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По его словам, правительство рассматривает газ только в качестве переходной технологии и уже до конца 2022 года Германия полностью откажется от атомной и угольной энергетики.

Следующий этап – начало импорта водорода, который начнет постепенно заменять природный газ в производстве энергии.

Кроме этого, вице-канцлер выступил за диверсификацию поставок энергоносителей, поскольку в настоящее время Германия очень зависит от российского газа и с водородом это не должно повториться.

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"Конечно, Россия была бы желаемым партнером для снабжения нас водородом или возобновляемыми источниками энергии, но не единственной страной", – подчеркнул министр.

По мнению Хабека, водород можно будет импортировать из стран Северной Африки и арабских стран.

Водород из бананов

Швейцарские исследователи научились производить водород из банановой кожицы. К ней применили технологию пиролиза с использованием ксеноновой лампы. Участие в эксперименте приняли также образцы:

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кукурузные кочаны;

апельсиновая шкурка;

кофейные зерна;

скорлупа кокосовых орехов.

Однако рекордсменом по выделению водорода стал банан, и это значит, что его можно будет вовлечь в процесс создания биотоплива.

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