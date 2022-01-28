Плацдарм для инвестиций: как зеленая энергетика "поднимет" Украину

Одним из наиболее амбициозных проектов в направлении развития зеленой энергетики считается развитие водородной энергетики в Украине.
Об этом сообщил во время выступления в Верховной Раде премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
По его словам, наше государство имеет значительный потенциал в производстве чистой энергии и признана одним из потенциальных партнеров Европейского Союза по производству и снабжению водородной стратегией ЕС.
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"Мы настроены на развитие водородных технологий, на создание водородной экосистемы. Это одно из важнейших направлений в переговорах с ЕС... А это позволит вовлечь миллиарды долларов в трансформацию нашей энергетической системы в ее экологичность" , – сказал Денис Шмигаль.
Также премьер-министр отметил, что трансформация зеленой энергетики – это один из вызовов, стоящих перед нашим государством на ближайшие годы, а это возлагает большую ответственность на власть Украины.
План развития зеленой энергетики
В Украине появился Национальный план по развитию возобновляемой энергетики до 2030 году. До 20 февраля проект будет вынесен на общественное обсуждение.
В документе говорится, что в 2030 году Украина должна потреблять энергию из возобновляемых источников на уровне 27%, в частности в секторах:
- электроэнергетика – 25%;
- отопление и охлаждение – 35%;
- транспорт – 14%.
Планируется, в частности, внедрить механизм выдачи гарантии происхождения электроэнергии и стимулировать использование зеленой энергетики в транспортном секторе.
Напомним, что по словам советника министра иностранных дел по вопросам развития водородной экономики Александра Репкина, зеленый водород может помочь Украине избавиться от энергетической зависимости.
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