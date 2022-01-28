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Плацдарм для инвестиций: как зеленая энергетика "поднимет" Украину

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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28 января, 12:06
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Этот вид зеленой энергетики поможет привлечь миллиардные инвестиции в страну
Шмигаль о зеленой энергетике
Шмигаль о зеленой энергетике / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Одним из наиболее амбициозных проектов в направлении развития зеленой энергетики считается развитие водородной энергетики в Украине.

Об этом сообщил во время выступления в Верховной Раде премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

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По его словам, наше государство имеет значительный потенциал в производстве чистой энергии и признана одним из потенциальных партнеров Европейского Союза по производству и снабжению водородной стратегией ЕС.

"Мы настроены на развитие водородных технологий, на создание водородной экосистемы. Это одно из важнейших направлений в переговорах с ЕС... А это позволит вовлечь миллиарды долларов в трансформацию нашей энергетической системы в ее экологичность" , – сказал Денис Шмигаль.

Также премьер-министр отметил, что трансформация зеленой энергетики – это один из вызовов, стоящих перед нашим государством на ближайшие годы, а это возлагает большую ответственность на власть Украины.

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План развития зеленой энергетики

В Украине появился Национальный план по развитию возобновляемой энергетики до 2030 году. До 20 февраля проект будет вынесен на общественное обсуждение.

В документе говорится, что в 2030 году Украина должна потреблять энергию из возобновляемых источников на уровне 27%, в частности в секторах:

  • электроэнергетика – 25%;
  • отопление и охлаждение – 35%;
  • транспорт – 14%.

Планируется, в частности, внедрить механизм выдачи гарантии происхождения электроэнергии и стимулировать использование зеленой энергетики в транспортном секторе.

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Напомним, что по словам советника министра иностранных дел по вопросам развития водородной экономики Александра Репкина, зеленый водород может помочь Украине избавиться от энергетической зависимости.

Раньше мы рассказывали, какая в стране ситуация с солнечной энергетикой.

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