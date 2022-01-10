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Новые шаги к декарбонизации: какие перспективы развития "зеленой" энергетики в Украине

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор Деньги Сегодня
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10 января, 19:00
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"Зеленая" энергетика позволит обрести энергетическую независимость
Украина развивает возобновляемые источники энергии
Украина развивает возобновляемые источники энергии / Фото: Коллаж: Сегодня

Эксперты считают, что возобновляемые источники энергии могут обеспечить достаточное и надежное электроснабжение во всем мире до 2050 года. Это доказывают результаты моделирования Технологического университета Лапенранта.

Как сообщает "Новое время", такая перспектива побуждает инвесторов мобилизовать миллиарды долларов на усовершенствование технологий возобновляемой энергетики.

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Эксперты уделяют особое внимание технологиям длительного хранения электроэнергии из возобновляемых источников, таких как зеленый водород и системы накопления.

"Один из трендов — развитие технологий хранения энергии (Energy Storage). Бывает, что решения приходят из других сфер. Так, аккумуляторы становятся более эффективными и значительно дешевле параллельно с развитием рынка электротранспорта", – объяснил основатель и генеральный директор компании "Атмосфера", соучредитель и член правления Ассоциации Солнечной Энергетики Украины Алексей Бадика.

По его словам, еще одна перспективная сфера – индустрия переработки оборудования. Она зарождается рядом с возобновляемыми источниками энергии.

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"Разрабатываются технологии повторного использования серебра, алюминия, лития, благодаря которым зеленая энергетика станет на 100% экологической и безотходной", – сказал эксперт.

Что в Украине?

"Зеленая" энергетика – это безусловный мировой тренд ближайших десятилетий. Украина не остается в стороне и обязалась до 2030 года сократить выбросы парниковых газов на 65% от уровня 1990 года.

Больше того, на Конференции ООН по изменению климата министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что вскоре Украина собирается увеличить долю возобновляемых источников энергии до 25%.

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"Зеленая" энергетика позволит производителям уменьшить расходы на постоянно растущую в цене электроэнергию. Таким образом, она позволит обрести энергетическую независимость.

Промедление с внедрением "зеленой" энергетики в стране может стать преградой для экспорта продукции в ЕС. Поскольку, от 36% до 42% украинского экспорта приходится на Евросоюз.

Эксперты Киевской школы экономики считают, что введение механизма трансграничного углеродного регулирования в 2026—2030 годах приведет к сокращению ВВП Украины на 0,08% ежегодно.

"Для нас важно уже сегодня создать такие рыночные условия, чтобы после 2023 года энергетический рынок Украины был полностью интегрирован в общеевропейский и работал по правилам, процедурам и регламентам, действующим в Европе", – заявил заместитель министра энергетики по вопросам европейской интеграции Ярослав Демченков на конференции Ukrainian Energy Security Dialogue.

Он считает, что в Украине необходимо внедрить программу постепенного отказа от использования угля при производстве электрической энергии. В властям необходимо активно поддерживать ВИЭ.

"Мы до сих пор имеем проблемы, не пользуясь электроэнергией, производимой из ВИЭ, но оплачивая ее. Мы должны создать условия, чтобы ВИЭ развивалось, но с минимальной возможной дополнительной нагрузкой на рынок электроэнергии и так, чтобы не вызывать техническую разбалансировку энергосистемы", – отметил Демченков.

Что у нас с солнечной энергетикой?

Как рассказал "Сегодня" глава Ассоциации солнечной энергетики Украины Артем Семенишин, в Украине ситуация с "зеленой" энергетикой стремительно ухудшается.

Новых станций, которые вступили в строй в 2020 году, было втрое меньше, чем в 2019 году. А в 2021-м, если сравнивать с предыдущим годом, их количество сократилось еще в 2,5 раза. Таким образом, солнечная энергетика, за последние два года уменьшила свои объемы на 650%, или в 6,5 раз.

"Это плохая тенденция, ведь фактически у нас нет другого пути для нашей энергетической системы, как развивать "зеленую" энергетику. На сегодняшний день самая дешевая ветряная и солнечная энергетика, она значительно дешевле в мире, чем любая другая генерация", – говорит Семенишин.

Ранее мы сообщали, что солнечная энергетика в США будет обеспечивать более 40% энергопотребления уже в 2035 году, тогда как в настоящее время доля солнечной энергии составляет всего 3%.

Напомним, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине будут производить 100 МВт водорода в год.

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