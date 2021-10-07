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Украина будет производить собственный водород

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
7 октября, 16:51
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Сейчас Украина уже подписала все необходимые соглашения для Green Deal
Производство станет одной из государственных стратегий, наряду с развитием других возобновляемых источников энергии
Производство станет одной из государственных стратегий, наряду с развитием других возобновляемых источников энергии / Фото: Коллаж: Сегодня

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине будут производить 100 МВт водорода в год.

Об этом он сказал во время Киевского международного экономического форума.

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"Уже существуют первые шаги. Бизнес отреагировал и есть первый контракт на производство 100 МВт водорода в год. Такой проект уже строится", – сказал глава правительства.

По его словам, в Украине существуют потенциал для массового производства водорода. Более того, это станет одной из государственных стратегий, наряду с развитием других возобновляемых источников энергии.

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Сейчас Украина уже подписала все необходимые соглашения для Green Deal. Так, по Парижскому соглашению государство взяло на себя цель сократить выбросы углерода на 65% по сравнению с 1990 годом.

"Украина нуждается для этого в значительных инвестициях. По нашим подсчетам – 10 млрд долларов ежегодно в течение 10 лет", – сказал Шмыгаль.

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Водород в процессе "зеленого перехода"

Сторонники водородной энергетики считают, что водород, который при сжигании выделяет только воду, можно использовать в разных сферах:

  • как замену топлива в промышленных процессах (например, при производстве стали и цемента):
  • в автомобилях вместо бензина;
  • для отопления домов;
  • в качестве чистой энергии для прочих коммунальных услуг, когда солнечная и ветровая энергия недоступны (водород можно хранить и сжигать для генерирования электричества по мере необходимости).

Зеленый водород наиболее эффективен на пути декарбонизации. Его получают посредством возобновляемых источников энергии (ВИЭ), главным образом при электролизе воды. Однако доля такого водорода пока невелика, 78% этого топлива до сих пор производится с помощью переработки газа и нефти, что не отвечает всем требованиям "зеленого перехода".

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