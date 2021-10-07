Україна вироблятиме власний водень

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні вироблятимуть 100 МВт водню на рік.
Про це він сказав під час Київського міжнародного економічного форуму.
"Вже є перші кроки. Бізнес відреагував і є перший контракт на виробництво 100 МВт водню в рік. Такий проєкт уже будується", – сказав очільник уряду.
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За його словами, в України є потенціал для масового виробництва водню. Більше того, це стане однією із державних стратегій, нарівні з розвитком інших відновлюваних джерел енергії.
Наразі Україна вже підписала всі необхідні угоди для Green Deal. Так, за Паризькою угодою держава взяла на себе ціль скоротити викиди вуглецю на 65% у порівнянні з 1990 роком.
"Україна потребує для цього значних інвестицій. За нашими підрахунками – 10 млрд доларів щороку протягом 10 років", – сказав Шмигаль.
Водень в процесі "зеленого переходу"
Прихильники водневої енергетики вважають, що водень, який при спалюванні виділяє тільки воду, можна використовувати в різних сферах:
- як заміну палива в промислових процесах (наприклад, при виробництві сталі і цементу):
- в автомобілях замість бензину;
- для опалення будинків;
- як чисту енергію для інших комунальних послуг, коли сонячна і вітрова енергія недоступні (водень можна зберігати і спалювати для генерування електрики в міру необхідності).
Зелений водень найефективніший на шляху декарбонізації. Його отримують за допомогою поновлюваних джерел енергії (ВДЕ), головним чином при електролізі води. Однак частка такого водню поки невелика, 78% цього палива досі проводиться за допомогою переробки газу і нафти, що не відповідає всім вимогам "зеленого переходу".
Раніше ми повідомляли, що:
- 2020 року в рамках Європейського зеленого угоди ЄС ініціював водневу стратегію, яка допоможе континенту відмовитися від викопних джерел енергії. При цьому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Україна може стати надійним постачальником водню до Європейського Союзу.
- в Південній Кореї виявили спосіб перетворення аміаку на зелений водень.
- а в Фінляндії вже почали випробування двигуна на 100%-му водні