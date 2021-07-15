В Финляндии начали испытания двигателя на 100%-м водороде

В настоящее время двигатели работают на водородных смесях с долей водорода до 25%

Двигатель на 100%-м водороде может появиться к 2025 году / Фото: Getty Images, wartsila.com

Финская компания Wärtsilä рассчитывает к 2025 году создать концепт двигателя и электростанции, способных работать на 100%-м водороде. Компания уже начала испытания работы газопоршневых двигателей на чистом водороде. Сейчас на мировом рынке не существует серийных двигателей, способных эффективно использовать водород. Это ставит под угрозу глобальные амбиции по достижению нулевых выбросов.

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"Wärtsilä объявляет о начале важной программы испытаний своих газопоршневых двигателей для их перевода на использование чистого водорода в качестве топлива. В городе Вааса (Финляндия) будет исследована существующая технология двигателей серии 31, чтобы определить оптимальные параметры для работы на водороде", – говорится в релизе компании.

Параллельно с этим Wärtsilä проводит испытания двигателей для работы на аммиаке и метаноле, тоже являющимися двумя альтернативными видами топлива.

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Генеральный директор компании Хокан Аньевалл считает, что такие двигатели подготовят будущие энергосистемы к работе на 100%-й возобновляемой энергетике в 2050 году.

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"Способность модифицировать существующие двигатели под использование водорода, когда они станут широкодоступными, является критически важной для достижения глобальных целей декарбонизации. Двигатель внутреннего сгорания – это ключевая технология, с которой становится возможным наращивание ВИЭ. Она обеспечивает гибкость, необходимую для балансировки прерывистой генерации ветра и солнца", – считают в компании.

Wärtsilä – один из мировых лидеров по внедрению технологий балансировки и накопления энергии. Компания установила электростанции общей мощностью 74 ГВт в 180 странах мира и более 80 систем накопления энергии. Двигатели компании работают на природном газе, биогазе, синтетическом метане или водородных смесях с долей водорода до 25%.

Напомним, ранее автогигант Renault занялся развитием водородных заправок в Европе.