Українська
$ 27,3
32,25
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

В Финляндии начали испытания двигателя на 100%-м водороде

15 июля 2021 16:57

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

В настоящее время двигатели работают на водородных смесях с долей водорода до 25%

Двигатель на 100%-м водороде может появиться к 2025 году

Двигатель на 100%-м водороде может появиться к 2025 году / Фото: Getty Images, wartsila.com

Финская компания Wärtsilä рассчитывает к 2025 году создать концепт двигателя и электростанции, способных работать на 100%-м водороде. Компания уже начала испытания работы газопоршневых двигателей на чистом водороде. Сейчас на мировом рынке не существует серийных двигателей, способных эффективно использовать водород. Это ставит под угрозу глобальные амбиции по достижению нулевых выбросов.

Реклама

"Wärtsilä объявляет о начале важной программы испытаний своих газопоршневых двигателей для их перевода на использование чистого водорода в качестве топлива. В городе Вааса (Финляндия) будет исследована существующая технология двигателей серии 31, чтобы определить оптимальные параметры для работы на водороде", – говорится в релизе компании.

Параллельно с этим Wärtsilä проводит испытания двигателей для работы на аммиаке и метаноле, тоже являющимися двумя альтернативными видами топлива.

Читайте также: Как TTF, только без газа. Нидерланды задумали создать в Европе уникальную биржу водорода

Генеральный директор компании Хокан Аньевалл считает, что такие двигатели подготовят будущие энергосистемы к работе на 100%-й возобновляемой энергетике в 2050 году.

Не пропусти!
В тренде
Евро рухнул до минимума за 11 месяцев: курс валют НБУ
Евро заметно подешевел
Реклама

"Способность модифицировать существующие двигатели под использование водорода, когда они станут широкодоступными, является критически важной для достижения глобальных целей декарбонизации. Двигатель внутреннего сгорания – это ключевая технология, с которой становится возможным наращивание ВИЭ. Она обеспечивает гибкость, необходимую для балансировки прерывистой генерации ветра и солнца", – считают в компании.

  • Wärtsilä – один из мировых лидеров по внедрению технологий балансировки и накопления энергии. Компания установила электростанции общей мощностью 74 ГВт в 180 странах мира и более 80 систем накопления энергии. Двигатели компании работают на природном газе, биогазе, синтетическом метане или водородных смесях с долей водорода до 25%.

Напомним, ранее автогигант Renault занялся развитием водородных заправок в Европе.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Прибавки к пенсии за сверхнормативный стаж выросли – кто получит доплату
Прибавки к пенсии за сверхнормативный стаж выросли – кто получит доплатуЭкономика
"Новая почта" уничтожила посылку за 2800 долларов: в ситуации разбираютсяЭкономика
Пенсионные фонды получат специальные лицензии для накопительной системы – Кабмин
Пенсионные фонды получат специальные лицензии для накопительной системы – КабминЭкономика
Пенсии для
Пенсии для "молодых" пенсионеров повысили: сколько доплачивают с июляЭкономика
Доплаты к пенсиям за возраст повысят – когда будет индексация
Доплаты к пенсиям за возраст повысят – когда будет индексацияЭкономика
Коболев обьяснил премии в
Коболев обьяснил премии в "Нафтогазе" и новая индексация пенсий – самое главное о деньгах СЕГОДНЯЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять