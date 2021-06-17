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Как TTF, только без газа. Нидерланды задумали создать в Европе уникальную биржу водорода

17 июня 2021 16:46

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Национальная газовая компания страны уже проводит специальные исследования ради развития зеленой энергетики

Цилиндры для промышленного хранения водорода

Цилиндры для промышленного хранения водорода / Фото: ispionline.it

Нидерланды, где расположен один из главных хабов по торговле природным газом в мире TTF, вынашивают концепцию создания биржи водорода на фоне развития водородной энергетики в Европе. Проект уже получил название HyXchange, пишет GreenDeal.

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Согласно исследованию, которою провел бывший директор Энергетической биржи Нидерландов Берт ден Ауден по заказу национальной газовой компании Gasunie,для практической организации водородной биржи необходимы:

  • сертификация;
  • создание спотового рынка (сначала имитационного);
  • появление индекса цен;
  • разработка механизмов для балансировки физических объемов и хранения водорода.

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Gasunie и другие авторы инициативы (администрация портов Нидерландов и участники рынка) верят, что биржа водорода может послужить катализатором развития рынка климатически нейтральной энергетики.

Авторы концепции видят транспортировку водорода различных способов получения (и "зеленого", и низкоуглеродного Н2) в одной сети, как в случае с электроэнергией или газом. Но его добавленная стоимость для потребителей сохранится благодаря сертификации.

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В индексе цен на водород предполагается учесть метод его производства и степень достигнутого сокращения выбросов CO2.

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Как сообщалось, в 2020 году в рамках Европейского зеленого соглашения ЕС инициировал водородную стратегию, которая поможет континенту отказаться от ископаемых источников энергии. При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украина может стать надежным поставщиком водорода в Европейский Союз.

Для укрепления позиций водородной энергетики в Европе крайне важно решить вопрос производства, транспортировки и хранения водорода. Водород взрывоопасен при контакте с воздухом в достаточно высокой концентрации. Вдобавок этот элемент обладает наименьшей плотностью во вселенной, поэтому его нельзя хранить так же компактно, как природный газ.

А о том, как работает первый в Украине промышленный пауэрбанк, узнавайте из видео "Сегодня":

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