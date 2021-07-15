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У Фінляндії почали випробування двигуна на 100%-му водні

15 липня 2021 16:57

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Нині двигуни працюють на водневих сумішах з часткою водню до 25%

Двигун на 100%-му водні може з'явитися до 2025 року

Двигун на 100%-му водні може з'явитися до 2025 року / Фото: Getty Images, wartsila.com

Фінська компанія Wärtsilä розраховує до 2025 року створити концепт двигуна та електростанції, що здатні працювати на 100%-му водні. Компанія вже почала випробування роботи газопоршневих двигунів на чистому водні. Зараз на світовому ринку не існує серійних двигунів, здатних ефективно використовувати водень. Це ставить під загрозу глобальні амбіції з досягнення нульових викидів.

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"Wärtsilä оголошує про початок важливої програми випробувань своїх газопоршневих двигунів для їх переходу на використання чистого водню як палива. В місті Вааса (Фінляндія) буде досліджена існуюча технологія двигунів серії 31, щоб визначити оптимальні параметри для роботи на водні", – йдеться в релізі компанії.

Паралельно з цим Wärtsilä проводить випробування двигунів для роботи на аміаку і метанолі, які теж є двома альтернативними видами пального.

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Генеральний директор компанії Хокан Аньєвалл вважає, що такі двигуни підготують майбутні енергосистеми до роботи на 100%-й відновлюваної енергетики 2050 року.

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"Здатність модифікувати існуючі двигуни під використання водню, коли вони стануть широкодоступними, є критично важливою для досягнення глобальних цілей декарбонізації. Двигун внутрішнього згоряння – це ключова технологія, з якою стає можливим нарощування ВДЕ. Вона забезпечує гнучкість, необхідну для балансування переривчастої генерації вітру і сонця", – вважають в компанії.

  • Wärtsilä – один зі світових лідерів з впровадження технологій балансування і накопичення енергії. Компанія встановила електростанції загальною потужністю 74 ГВт в 180 країнах світу і понад 80 систем накопичення енергії. Двигуни компанії працюють на природному газі, біогазі, синтетичному метані або водневих сумішах з часткою водню до 25%.

Нагадаємо, раніше автогігант Renault зайнявся розвитком водневих заправок в Європі.

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