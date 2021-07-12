Автогигант Renault занялся развитием водородных заправок в Европе

Renault и Plug Power создали предприятие Hyvia / Фото: REUTERS/Stephane Mahe

Французский автопроизводитель Renault на фоне активного развития водородной энергетики в Европе создал альянс с американской фирмой Plug Power. Вместе они основали предприятие Hyvia – под этим брендом уже до конца 2021 года в Европе начнут появляться водородные зарядные станции для авто, пишет Electrive.

Слово "Hyvia" расшифровывается как: "Hy" – "hydrogen" – "водород"; "via" – "путь".

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Hyvia намерена построить в Европе водородную экосистему, которая будет включать производство, хранение и распределение водорода с помощью заправочных станций для крупных компаний и местных общин.

Дилеры Renault будут продавать и водородные заправочные станции, а также сдавать их в аренду.

То же касается грузовиков и автобусов на топливных элементах. Таких у Renault будет три, все на основе модели Master. Новые автомобили Renault будут оснащены батареей на 33 кВт-ч, топливной батареей на 30 кВт, резервуарами, содержащими от 3 до 7 кг водорода, в зависимости от версии. Они будут питаться как электрической энергией из батареи, так и энергией на основе водорода.

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Напомним, ранее стало известно, что первый в истории коммерческий паром на водороде запустят в США. Sea Change сможет два дня работать на одном баке водорода, за раз паром перевозит более 80 пассажиров.