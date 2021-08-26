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"Зеленая" электроэнергия станет доступнее – Кабмин разработал законопроект

Ксения Кадушкина Ксения Кадушкина Редактор
26 августа, 17:42
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Вопрос возобновляемых источников энергии- один из основных в переговорах Украины со Всемирным банком
"Зеленая" энергия станет доступнее. Коллаж "Сегодня"
"Зеленая" энергия станет доступнее. Коллаж "Сегодня" / Фото: freepik.com

В Украине может появится система Feed-in-Premium – контрактов на разницу для производителей из альтернативных источников энергии вместо фиксированных платежей по "зеленому" тарифу – Feed-in-Tariff. Это касается и действующих договоров купли-продажи, и будущих победителей аукционов.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Согласно информации в ведомстве подготовили и вынесли на общественное обсуждение законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно стимулирования производства электроэнергии из альтернативных источников энергии на рыночных принципах".

Сделает "зеленую" электроэнергию доступной

По словам инициаторов законопроекта, Feed-in-Premium увеличит долю "зеленой" электроэнергии в энергосистеме. Соответственно, она станет доступнее:

  • Производители из ВИЭ (Возобновляемых источников энергии) смогут напрямую выступать как участники рынка, самостоятельно продавая электроэнергию, оптимизируя свои доходы от производства и уменьшая свои небалансы.
  • Эти производители будут иметь право на получение компенсации от гарантированного покупателя в виде разницы между установленным "зеленым тарифом" или аукционной и рыночной ценами.

"Производители будут мотивированы создавать новые отдельные балансирующие группы, которые будут иметь возможность управлять небалансом собственного портфеля объектов в режиме реального времени и, во избежание небалансов, внедрять новые подходы и технологии прогнозирования, системы накопления энергии и управления спросом, способствуя балансировке энергосистемы", – обещают в профильном министерстве.

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Проект закона разработан во исполнение требований Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии" № 810-их и шага 400 Плана приоритетных действий Правительства на 2021.

Альтернативная энергетика – это приоритет

Вопрос "зеленой" энергетики – один из основных в переговорах Украины со Всемирным банком. Ранее стороны договорились разработать новую стратегию сотрудничества.

"Альтернативная энергетика – это действительно приоритет. Недавно у меня была встреча с главой Всемирного банка, который отвечает за Украину. Мы договорились разработать новую пятилетнюю стратегию, ведь концепция развития и сотрудничества Украины с ВБ заканчивается в конце этого года", – заявлял в июне 2021 года вице-премьер – министр экономики Алексей Любченко.

Однако в ситуации с производителями возобновляемой энергии есть две составляющие: прошлые долги и возникновения новых. Правительство заявило о рассмотрении нескольких вариантов их погашения, среди которых – выпуск "зеленых" облигаций Укрэнерго.

Напомним, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запланировали запуск первого в мире проекта по производству питьевой воды из разреженного воздуха. Извлекать Н₂O из атмосферы будут с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

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Тем временем компания SOCAR Energy Switzerland примет участие в проекте строительства завода по производству зеленого водорода в Швейцарии. Планируется, что завод заработает уже в конце 2022 года. Экологически чистое топливо будет поставляться на станцию техобслуживания на автомагистрали Фуксберг, где SOCAR установит водородные заправки.

О том, что происходит в Украине и мире, можно узнать из выпуска новостей "Сегодня":

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