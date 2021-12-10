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Из главного загрязнителя в самую чистую страну: Китай бьет новые рекорды в "зеленой" энергетике

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
10 декабря, 14:26
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Рассказываем, как Китай поддерживает имя лидера в "зеленой" энергетике и на что немецкие инвесторы готовы дать 10 млрд долларов
Китай развивает уникальные проекты для производства "зеленого" водорода
Китай развивает уникальные проекты для производства "зеленого" водорода / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Крупнейшая государственная нефтегазовая компания в Китая Sinopec запускает водородный проект стоимостью 3 млрд юаней или 470 млн долларов, который будет производить около 20 тыс. тонн "зеленого" водорода в год.

Об этом сообщает EurAsia Daily и отмечает, что такая активная пропаганда "зеленой" энергетики нивелирует негативный образ Китая, создаваемый США.

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Такие огромные объемы "зеленого водорода" Китай будет вырабатывать с использованием электроэнергии, вырабатываемой солнечными батареями.

В северо-восточной провинции Китая Синьцзян будет построена новая электростанция мощностью 300 МВт, ее запуск планируется в июне 2023 года. Сразу после запуска станция должна вырабатывать в среднем 618 ГВт/ч электроэнергии в год.

Рядом с этой станцией будет построен завод по производству водорода из электролиза воды, а также резервуар для его хранения и водородный трубопровод.

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Это предприятие станет первой в КНР промышленной водородной установкой, работающей на фотоэлектрической энергии и станет самой крупной во всем мире.

Отмечается, что после этого Китай может выйти в мировые лидеры производства "зеленого" водорода. Новый завод способствует ликвидации 485 тыс. тонн выбросов углекислого газа в год.

Зачем Китаю "зеленый" водород?

Китай стремится к углеродной нейтральности и внедрение "зеленого" водорода станет одним из направлений на пути к ее достижению.

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К этому плану уже подключились не только китайские инвесторы, например, немецкий химический концерн BASF планирует построить в КНР предприятие, стоимостью 10 млрд долларов.

Запуск предприятия планируется уже в следующем году и к 2025 по меньшей мере половина потребностей в электроэнергии этого нефтехимического предприятия будет обеспечивать электроэнергия, произведенная из возобновляемых источников.

В планах у Китая – достичь углеродной нейтральности, то есть прийти к "чистому нулю" уже к 2050 году.

Лидер в области солнечной энергетики

На данный момент, Китай, является бесспорным лидером в области солнечной энергетики и уже сейчас на него приходится более 35% мировых мощностей.

Также больших успехов в области солнечной энергетике достигли:

  • США;
  • Австралия;
  • Япония;
  • и Германия.

А вот Украина явно отстает в этой области и занимает аж 20 место в списке, о том, как развивается "зеленая" энергетика в нашей стране, читайте в материале.

"Сегодня" также писали, какие вызовы стоят перед украинской энергетикой и почему что повлияло на отопительный сезон в этом году.

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