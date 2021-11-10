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Кризис в энергетике Украины: что повлияло на отопительный сезон

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
10 ноября, 13:04
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60,8% опрошенных украинцев заявляют об ответственности центральных органов власти
13,3% украинцев считают, что компенсировать расходы должна местная община из бюджета
13,3% украинцев считают, что компенсировать расходы должна местная община из бюджета / Фото: Коллаж: Сегодня

Большинство украинцев уверены, что центральные власти несут ответственность за отопительный сезон и должны из госбюджета покрыть дополнительные расходы на отопление госучреждений, среди них школы, детские сады и больницы.

Об этом свидетельствует опрос компании SOCIS.

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60,8% опрошенных украинцев заявляют, об ответственности центральных органов власти, а 13,3% считают, что компенсировать расходы должна местная община из бюджета.

"Основной причиной кризисных явлений в энергетике Украины и недостатка запасов газа и угля подавляющее большинство опрошенных (41,4%) назвали некомпетентность украинской власти. 36,9% назвали причиной энергетического кризиса коррумпированность власти. Ситуацию на мировых рынках газа и угля указали 11,2 % опрошенных", – говорится в исследовании.

Еще одной проблемой назвали сложные погодные условия, которые повлияли на отопительный сезон в Украине.

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/ Фото: скриншот

Отметим, что опрос среди украинцев проводили с 29 октября – 4 ноября 2021 года. Среди респондентов граждане старше 18 лет, из разных уголков Украины и разного пола. Компания с помощью планшетов и телефонных интервью опросила 2000 человек.

Что с тарифами на тепло?

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко объяснил, что тарифы на тепло на 80% состоят из стоимости газа и технического состояния всех механизмов – поставщики закладывают сумму, которая понадобится на капитальный ремонт теплосетей.

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"Когда утверждали большинство тарифов на тепло, тогда стоимость газа для теплокоммунэнерго была на уровне 5-5,5 грн/куб. Сегодня им газ предлагают по 7,42 грн/куб для отопления жилого фонда и по 16, почти 17 грн, для отопления бюджетных зданий, помещений и всего остального. Соответственно у них вырастает тариф в несколько раз", – рассказал "Сегодня" эксперт.

Попенко не уверен, что в этом году выполнят меморандум о неповышении тарифов и теплокоммунэнерго придется поднимать тарифы, ведь им нужно компенсировать затраты из местного бюджета на отопление, которые они заплатят, как компенсацию разницы стоимости газа.

Ранее мы сообщали, что отопительный сезонв Одессе стартовал 1 ноября. Но до сих пор в более 100 школах и детсадах отопления нет.

А в Староконстантинове Хмельницкой области родители школьников перекрыли дорогу в знак протеста против дистанционного обучения. На такой формат учеников отправили из-за отсутствия отопления.

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