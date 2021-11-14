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Потеря кредитов и инвестиций: Гончаренко – о том, чем опасен скандал в зеленой энергетике и причем тут Зеленский

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
14 ноября, 13:21
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Нардеп считает, что скандал уже вылился в публичную плоскость, поэтому Украина рискует потерять доступ к международным инвестиционным проектам

Госкомпания "Укрэнерго" перечислила госпредприятию "Гарантований покупець" 19,3 млрд грн на выплату долгов за производимую в стране зеленую энергию. Однако 13 ноября Кабмин уволил директора госпредприятия "Гарантований покупець" Константина Петриковца и остановил выплату долгов "зеленым" инвесторам.

Все прошло не очень хорошо:

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  • Во-первых, Петриковец заявил, что перед увольнением на него давили, чтобы он не выплачивал долги инвесторам. То есть, по сути, в правительстве ему приказывали нарушить закон. Петриковец решил написать заявление в правоохранительные органы.
  • Во-вторых, долги перед инвесторами Украина гасит в рамках своих обязательств по еврооблигациям. А значит, это не просто какое-то внутреннее дело. Может быть международный скандал.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в комментарии "Сегодня" рассказал, с кем именно столкнулся лбами Кабмин, когда принял решение не платить по долгам:

"С европейскими банками, с инвесторами в зеленую энергетику, которых очень много есть за рубежом – это и страны Скандинавии, США и Канада и другие развитые страны. Речь идет о более чем 10 млрд евро инвестиций", – сказал нардеп Алексей Гончаренко.

Кто должен был погасить долги

Решение будет иметь очень серьезные последствия для государства, потому что на украинском рынке альтернативной энергетики возник глубокий кризис еще в начала прошлого года, накопились долги в размере более 20 млрд гривень, и эти долги правительство пообещало оплатить. Полностью оно должно было это сделать еще в первом квартале 2021.

"Это было соответствующее обязательство украинского правительства, оно было закреплено законом, проголосованным Радой и подписанным президентом. Но, к сожалению, этого не произошло. Долги остались в очень больших объемах и дальше мы долгое время поднимали эти вопросы, а инвесторы уже начали идти с исками против Украины, что, безусловно, уничтожает инвестиционную привлекательность государства. Долгое время нам правительство рассказывало, что мы возьмем эти "зеленые облигации", получим деньги и рассчитаемся. Когда это произошло (облигации были выпущены, а деньги собраны), то вместо того, чтобы направить эти деньги на оплату непосредственно долгов, правительство начало какие-то странные вещи делать", – добавил Гончаренко.

Куда могут потратить деньги

Гончаренко заявил, что, возможно, у правительства есть желание закрыть деньгами инвесторов очередную в бюджете. Таких дыр, по мнению нардепа, достаточно – особенно в зимний период, поскольку Украина входит в него неподготовленной. По его мнению, это опасная тенденция.

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Это, безусловно, скажется на инвестиционном климате. Какие инвесторы придут в обманывающее раз за разом государство. Это плохое решение, которое будет иметь плохие последствия", – сказал Гончаренко.

Какие будут последствия

Из-за того, что скандал стал публичным, он может привести к серьезным последствиям, считает Алексей Гончаренко. Самое серьезное – это замораживание инвестиционных программ для Украины.

"Все равно эти долги полностью зафиксированы. Только платить их придется через арбитражи, через судебные решения, придется платить еще и за судебные расходы".

Что предшествовало увольнению Петриковца

Скандальному решению правительства предшествовал визит президента Владимира Зеленского в Глазго на международную климатическую конференцию. Там гарант подчеркнул, что в преодолении экологических вызовов необходимо в первую очередь вернуть доверие, а также взяться за преодоление климатических проблем. А также попросил денег на развитие зеленой энергетики:

"Наши цели – до 2030 сократить выбросы парниковых газов на 75%. И не позднее 2060 достигнуть климатической нейтральности. Украина поддерживает серию инициатив этой конференции. В частности, декларацию о лесо- и землепользовании. Важным для нас является доступ к надежному и долгосрочному климатическому финансированию, особенно в рамках Зеленого климатического фонда. Чтобы преодолеть глобальное потепление нам требуется "глобальное потепление в отношениях государств", где ежегодно тает недовери", – сказал Зеленский во время визита.

Зеленый климатический фонд – организация ООН, которая финансирует проекты по развитию возобновляемых источников энергии. То есть, проекты зеленой энергетики.

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Что важно знать о ситуации

  • ГП "Гарантований покупець" осуществляет расчеты между участниками энергорынка, среди которых – частные и государственные компании, инвесторы, покупатели и собственно государство.
  • Украина заявляла о том, что будет развивать альтернативные источники энергии. Однако на данный момент ситуация сложная: государство накопило долги перед инвесторами, вкладывавшими средства в развитие возобновляемых источников энергии. В ситуации с этими долгами есть две составляющих: прошлые долги и возникновение новых. Правительство заявило о рассмотрении нескольких вариантов погашения этих долгов, однако фактически блокирует любые выплаты по этому поводу.
  • На данный момент средства, которые уже переведены инвесторам, заблокированы в Ощадбанке. При этом нет понимания, как ими можно распорядиться в дальнейшем, кроме как использовать по назначению.

Ранее мы писали:

  • Госкомпания "Укрэнерго" перечислила госпредприятию "Гарантированный покупатель" 19,3 млрд грн на выплату долгов за производимую в стране зеленую энергию.
  • Кабмин остановил выплаты и уволил руководителя "ГарПока" Константина Петриковца.
  • Одновременно Кабмин готовится закрывать долги предприятия "Укрнафта", которым фактически руководит олигарх Игорь Коломойский, за счет средств "Нафтогаза". Цена вопроса там – 30 млрд. грн. Эту схему, которая стоит фактически за пределами правового поля описал Геннадий Корбан в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" канала "Украина 24".
  • Усилия по развитию солнечной и ветровой энергетики могут вывести Украину на лидирующие позиции в Европе по темпам декарбонизации на пути к реализации европейских планов достичь углеродной нейтральности в 2050 году.

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София Зиновьева

Редактор раздела "Деньги"

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