Втрата кредитів та інвестицій: Гончаренко – про те, чим небезпечний скандал у зеленій енергетиці і до чого тут Зеленський

Нардеп вважає, що скандал уже вилився у публічну площину, тому Україна ризикує втратити доступ до міжнародних інвестиційних проектів.

Держкомпанія "Укренерго" перерахувала держпідприємству "Гарантований покупець" 19,3 млрд грн на виплату боргів за зелену енергію, що виробляється в країні. Проте 13 листопада Кабмін звільнив директора держпідприємства "Гарантований покупець" Костянтина Петриківця та зупинив виплату боргів "зеленим" інвесторам.

Все пройшло не дуже добре:

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По-перше, Петриковець заявив, що перед звільненням на нього давили, щоб він не виплачував борги інвесторам. Тобто по суті в уряді йому наказували порушити закон. Петриковець вирішив написати заяву до правоохоронних органів.

По-друге, борги перед інвесторами Україна гасить у рамках своїх зобов'язань щодо єврооблігацій. Отже, це не просто якась внутрішня справа. Можливим є міжнародний скандал.

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у коментарі "Сегодня" розповів, з ким саме зіткнувся лобами Кабмін, коли прийняв рішення не сплачувати борги:

"З європейськими банками, з інвесторами в зелену енергетику, яких дуже багато є за кордоном – це і країни Скандинавії, США та Канада та інші розвинені країни. Йдеться про більш ніж 10 млрд євро інвестицій", – сказав нардеп Олексій Гончаренко.

Хто мав погасити борги

Рішення матиме дуже серйозні наслідки для держави, бо на українському ринку альтернативної енергетики виникла глибока криза ще на початку минулого року, накопичилися борги у розмірі понад 20 млрд. гривень, і ці борги уряд пообіцяв сплатити. Він мав це зробити ще в першому кварталі 2021 року.

"Це було відповідне зобов'язання українського уряду, воно було закріплений законом, проголосованим Радою та підписаним президентом. Але, на жаль, цього не сталося. Борги залишилися у дуже великих обсягах і надалі ми довгий час порушували ці питання, а інвестори вже почали йти з позовами проти України, що безумовно знищує інвестиційну привабливість держави. Довгий час нам уряд розповідав, що ми візьмемо ці "зелені облігації", отримаємо гроші та розрахуємось. Коли це сталося (облігації були випущені, а гроші зібрані), то замість того, щоб направити ці гроші на оплату безпосередньо боргів, уряд почав якісь дивні речі робити", – додав Гончаренко.

Куди можуть витратити гроші

Гончаренко заявив, що, можливо, уряд має бажання закрити грошима інвесторів чергову дірку в бюджеті. Таких дірок, на думку нардепа, достатньо – особливо у зимовий період, оскільки Україна входить до нього непідготовленою. На його думку, це є небезпечною тенденцією.

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Це, безумовно, позначиться на інвестиційному кліматі. Які інвестори прийдуть в оманливу державу. Це погане рішення, яке матиме погані наслідки", – сказав Гончаренко.

Які будуть наслідки

Через те, що скандал став публічним, він може призвести до серйозних наслідків, вважає Олексій Гончаренко. Найсерйозніше – це заморожування інвестиційних програм для України .

"Все одно ці борги повністю зафіксовані. Тільки платити їх доведеться через арбітражі, через судові рішення, доведеться платити ще й за судові витрати".

Що передувало звільненню Петриківця

Скандальному рішенню уряду передував візит президента Володимира Зеленського до Глазго на міжнародну кліматичну конференцію. Там гарант наголосив, що у подоланні екологічних викликів необхідно насамперед повернути довіру, а також взятися за подолання кліматичних проблем. А ще він просив грощі на зелену енергетику:

"Наші цілі – до 2030 року скоротити викиди парникових газів на 75%. І не пізніше 2060 року досягти кліматичної нейтральності. Україна підтримує серію ініціатив цієї конференції. Зокрема, декларацію про лісо- та землекористування. Важливим для нас є доступ до надійного та довгострокового кліматичного фінансування, особливо в рамках Зеленого кліматичного фонду, щоб подолати глобальне потепління нам потрібне "глобальне потепління у відносинах держав", де щороку тане недовіри", – сказав Зеленський під час виступу на кліматичній конференції.

Зелений кліматичний фонд – установа ООН, що фінансує проекти з розвитку відновлювальних джерел енергії. Тобто, проекти зеленої енергетики.

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Що важливо знати про ситуацію

ДП "Гарантований покупець" здійснює розрахунки між учасниками енергоринку, серед яких – приватні та державні компанії, інвестори, покупці та власне держава.

Україна заявляла про те, що розвиватиме альтернативні джерела енергії. Однак на цей момент ситуація складна: держава накопичила борги перед інвесторами, які вкладали кошти в розвиток відновлюваних джерел енергії . У ситуації з цими боргами є дві складові: минулі борги та виникнення нових. Уряд заявив про розгляд кількох варіантів погашення цих боргів, проте фактично блокує будь-які виплати із цього приводу.

Кошти, які вже переведені інвесторам, заблоковані в Ощадбанку. При цьому немає розуміння, як ними можна розпорядитися надалі, окрім використання за призначенням.

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