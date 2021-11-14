Звільнення Петриковця: на директора "ГарПоку" тиснули, щоб він порушив закон

Костянтин Петриковець, директор держпідприємства "Гарантований покупець" (ГарПок), якого Кабмін звільнив на засіданні 13 листопада, заявив, що причина звільнення – його відмова порушувати закон. Петриковець, за його словами, відмовлявся виконувати усні накази посадовців уряду, які вимагали припинити належні відповідно до законодавства виплати інвесторам "зеленої" енергетики.
Коли ж Петриковець таки здійснив переказ коштів, рахунки "ГарПоку" було заблоковано, а його одразу ж звільнено у терміновому порядку. Також Петриковець заявляє про тиск на підприємство та на нього особисто. За словами Петриковця, він продовжує отримувати погрози на свою адресу.
Про це йдеться у заяві Петриковця, яку опубліковано на офіційному сайті "ГарПоку":
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"На мою адресу надходять погрози та залякування через мою відмову виконувати незаконні вказівки представників уряду щодо невиплати коштів виробникам "зеленої" енергії. Звертаюся до правоохоронних органів з вимогою розслідувати факти тиску на державне підприємство та на мене особисто з боку посадових осіб Кабінету Міністрів", – написав ексдиректор державного підприємства "Гарантований покупець"
Петриковець заявляє, що готовий передати всі дані, що підтверджують адміністративний тиск із вимогою вчинити незаконні дії.
"Будь-які звинувачення на мою адресу про нібито завдання шкоди підприємству є свідомим обманом і спробою мене залякати", – додав Петриковець.
Чисто політичне рішення
Костянтин Петриковець у коментарі "Сьогодні" розповів, що він має намір робити далі:
"Це суто політичне рішення. Я оскаржу його в законному порядку і відстоюватиму ділову репутацію. Я вважаю, що така велика терміновість пов'язана з великими грошима, які наше підприємство отримало для розрахунків із "зеленою" генерацією. Причиною звільнення стало те, що я відмовився виконувати незаконні вказівки представників уряду щодо розрахунків із виробниками електроенергії з відновлюваних джерел", – сказав Петриковець.
За його словами, підприємство відповідно до закону розподілило отримані від НЕК "Укренерго" 19,3 млрд гривень і відправило до "Ощадбанку".
"На жаль, ці кошти повисли у банку. Платежі до останнього часу не підтверджені. Виходить, що державний банк не дає нашому підприємству виконати свої зобов'язання так, як це передбачено законом, перед інвесторами у "зелену" енергетику", – сказав ексдиректор державного підприємства "Гарантований покупець".
Що важливо знати про ситуацію
- ДП "Гарантований покупець" здійснює розрахунки між учасниками енергоринку, серед яких – приватні та державні компанії, інвестори, покупці та власне держава.
- Україна заявляла про те, що розвиватиме альтернативні джерела енергії. Однак на цей момент ситуація складна: держава накопичила борги перед інвесторами, які вкладали кошти в розвиток відновлюваних джерел енергії. У ситуації з цими боргами є дві складові: минулі борги та виникнення нових. Уряд заявив про розгляд кількох варіантів погашення цих боргів, проте фактично блокує будь-які виплати із цього приводу.
- Кошти, які вже переведені інвесторам, заблоковані в Ощадбанку. Але немає розуміння, як ними можна розпорядитися надалі, крім використання за призначенням.
Раніше ми писали:
- Держкомпанія "Укренерго" перерахувала держпідприємству "Гарантований покупець" 19,3 млрд грн на виплату боргів за "зелену" енергію, що виробляється в країні.
- Зусилля щодо розвитку сонячної та вітрової енергетики можуть вивести Україну на лідируючі позиції в Європі за темпами декарбонізації на шляху до реалізації європейських планів досягти вуглецевої нейтральності у 2050 році.