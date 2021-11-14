Звільнення Петриковця: на директора "ГарПоку" тиснули, щоб він порушив закон

Керівник держпідприємства, якого Кабмін зняв з посади на засіданні 13 листопада, заявив, що продовжує отримувати погрози та звернеться до правоохоронних органів

Петриковця звільнили з посади керівника "ГарПоку" / Фото: Колаж: Сьогодні

Костянтин Петриковець, директор держпідприємства "Гарантований покупець" (ГарПок), якого Кабмін звільнив на засіданні 13 листопада, заявив, що причина звільнення – його відмова порушувати закон. Петриковець, за його словами, відмовлявся виконувати усні накази посадовців уряду, які вимагали припинити належні відповідно до законодавства виплати інвесторам "зеленої" енергетики.

Коли ж Петриковець таки здійснив переказ коштів, рахунки "ГарПоку" було заблоковано, а його одразу ж звільнено у терміновому порядку. Також Петриковець заявляє про тиск на підприємство та на нього особисто. За словами Петриковця, він продовжує отримувати погрози на свою адресу.

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Про це йдеться у заяві Петриковця, яку опубліковано на офіційному сайті "ГарПоку":

"На мою адресу надходять погрози та залякування через мою відмову виконувати незаконні вказівки представників уряду щодо невиплати коштів виробникам "зеленої" енергії. Звертаюся до правоохоронних органів з вимогою розслідувати факти тиску на державне підприємство та на мене особисто з боку посадових осіб Кабінету Міністрів", – написав ексдиректор державного підприємства "Гарантований покупець"

Петриковець заявляє, що готовий передати всі дані, що підтверджують адміністративний тиск із вимогою вчинити незаконні дії.

"Будь-які звинувачення на мою адресу про нібито завдання шкоди підприємству є свідомим обманом і спробою мене залякати", – додав Петриковець.

Чисто політичне рішення

Костянтин Петриковець у коментарі "Сьогодні" розповів, що він має намір робити далі:

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"Це суто політичне рішення. Я оскаржу його в законному порядку і відстоюватиму ділову репутацію. Я вважаю, що така велика терміновість пов'язана з великими грошима, які наше підприємство отримало для розрахунків із "зеленою" генерацією. Причиною звільнення стало те, що я відмовився виконувати незаконні вказівки представників уряду щодо розрахунків із виробниками електроенергії з відновлюваних джерел", – сказав Петриковець.

За його словами, підприємство відповідно до закону розподілило отримані від НЕК "Укренерго" 19,3 млрд гривень і відправило до "Ощадбанку".

"На жаль, ці кошти повисли у банку. Платежі до останнього часу не підтверджені. Виходить, що державний банк не дає нашому підприємству виконати свої зобов'язання так, як це передбачено законом, перед інвесторами у "зелену" енергетику", – сказав ексдиректор державного підприємства "Гарантований покупець".

Костянтин Петриковець стверджує, що його звільнили за те, що він не захотів порушувати закон за розпорядженням посадових осіб уряду

Що важливо знати про ситуацію

ДП "Гарантований покупець" здійснює розрахунки між учасниками енергоринку, серед яких – приватні та державні компанії, інвестори, покупці та власне держава.

Україна заявляла про те, що розвиватиме альтернативні джерела енергії. Однак на цей момент ситуація складна: держава накопичила борги перед інвесторами, які вкладали кошти в розвиток відновлюваних джерел енергії. У ситуації з цими боргами є дві складові: минулі борги та виникнення нових. Уряд заявив про розгляд кількох варіантів погашення цих боргів, проте фактично блокує будь-які виплати із цього приводу.

Кошти, які вже переведені інвесторам, заблоковані в Ощадбанку. Але немає розуміння, як ними можна розпорядитися надалі, крім використання за призначенням.

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