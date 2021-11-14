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Увольнение Петриковца: на директора "ГарПока" давили, чтобы он нарушил закон

Юлия Гаврилюк Юлия Гаврилюк Редактор раздела "Украина"
14 ноября, 10:57
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Руководитель госпредприятия, которого Кабмин снял с должности на заседании 13 ноября, заявил, что продолжает получать угрозы и обратится в правоохранительные органы
Петриковца уволили с должности руководителя "ГарПок"
Петриковца уволили с должности руководителя "ГарПок" / Фото: Коллаж: Сегодня

Константин Петриковец, директор госпредприятия "Гарантированный покупатель" (ГарПок), которого Кабмин уволил на заседании 13 ноября, заявил, что причина увольнения – его отказ нарушать закон. Петриковец, по его словам, отказывался выполнять устные приказы должностных лиц правительства, требовавших прекратить положенные в соответствии с законодательством выплаты инвесторам "зеленой" энергетики.

Когда Петриковец все же осуществил перевод средств, счета "ГарПока" заблокировали, а его уволили в срочном порядке. Также Петриковец заявляет о давлении на предприятие и на него лично. По словам Петриковца, он продолжает получать угрозы в свой адрес.

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Об этом говорится в заявлении Петриковца, который опубликован на официальном сайте "ГарПока":

"В мой адрес поступают угрозы и запугивание из-за моего отказа выполнять незаконные указания представителей правительства по невыплате средств производителям "зеленой2 энергии. Обращаюсь в правоохранительные органы с требованием расследовать факты давления на государственное предприятие и на меня лично со стороны должностных лиц Кабинета министров", – написал экс директор государственного предприятия "Гарантированный покупатель".

Петриковец заявляет, что готов передать все данные, подтверждающие административное давление с требованием оказать незаконные действия.

"Любые обвинения в мой адрес о якобы нанесении ущерба предприятию являются сознательным обманом и попыткой меня запугать", – добавил Петриковец.

Чисто политическое решение

Константин Петриковец в комментарии "Сегодня" рассказал, что он намерен делать дальше:

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"Это чисто политическое решение. Я буду обжаловать его в законном порядке и отстаивать деловую репутацию. Я считаю, что столь большая срочность связана с большими деньгами, которые наше предприятие получило для расчетов с "зеленой" генерацией. Причиной увольнения стало то, что я отказался выполнять незаконные указания представителей правительства по расчетам с производителями электроэнергии из возобновляемых источников", – сказал Петриковец.

По его словам, предприятие, в соответствии с законом, распределило полученные от НЭК "Укрэнерго" 19,3 млрд гривень и отправило в "Ощадбанк".

"К сожалению, эти средства повисли в банке. Платежи до последнего времени не подтверждены. Выходит, что государственный банк не дает нашему предприятию выполнить свои обязательства так, как это предусмотрено законом, перед инвесторами в "зеленую" энергетику", – сказал эксдиректор государственного предприятия "Гарантированный покупатель".

Константин Петриковец утверждает, что его уволили за то, что он не захотел нарушать закон по распоряжению должностных лиц правительства
Константин Петриковец утверждает, что его уволили за то, что он не захотел нарушать закон по распоряжению должностных лиц правительства

Что важно знать о ситуации

  • ГП "Гарантированный покупатель" осуществляет расчеты между участниками энергорынка, среди которых – частные и государственные компании, инвесторы, покупатели и собственно государство.
  • Украина заявляла о том, что будет развивать альтернативные источники энергии. Однако на данный момент ситуация сложная: государство накопило долги перед инвесторами, вкладывавшими средства в развитие возобновляемых источников энергии. В ситуации с этими долгами есть две составляющие: прошлые долги и возникновение новых. Правительство заявило о рассмотрении нескольких вариантов погашения этих долгов, однако фактически блокирует любые выплаты по этому поводу.
  • На данный момент средства, которые уже переведены инвесторам, заблокированы в Ощадбанке. При этом нет понимания, как ими можно распорядиться в дальнейшем, кроме как использовать по назначению.

Ранее мы писали:

  • Госкомпания "Укрэнерго" перечислила госпредприятию "Гарантированный покупатель" 19,3 млрд грн на выплату долгов за производимую в стране зеленую энергию.
  • Усилия по развитию солнечной и ветровой энергетики могут вывести Украину на лидирующие позиции в Европе по темпам декарбонизации на пути к реализации европейских планов достичь углеродной нейтральности в 2050 году.

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Редактор раздела "Деньги"

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