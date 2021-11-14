Увольнение Петриковца: на директора "ГарПока" давили, чтобы он нарушил закон

Руководитель госпредприятия, которого Кабмин снял с должности на заседании 13 ноября, заявил, что продолжает получать угрозы и обратится в правоохранительные органы

Петриковца уволили с должности руководителя "ГарПок" / Фото: Коллаж: Сегодня

Константин Петриковец, директор госпредприятия "Гарантированный покупатель" (ГарПок), которого Кабмин уволил на заседании 13 ноября, заявил, что причина увольнения – его отказ нарушать закон. Петриковец, по его словам, отказывался выполнять устные приказы должностных лиц правительства, требовавших прекратить положенные в соответствии с законодательством выплаты инвесторам "зеленой" энергетики.

Когда Петриковец все же осуществил перевод средств, счета "ГарПока" заблокировали, а его уволили в срочном порядке. Также Петриковец заявляет о давлении на предприятие и на него лично. По словам Петриковца, он продолжает получать угрозы в свой адрес.

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Об этом говорится в заявлении Петриковца, который опубликован на официальном сайте "ГарПока":

"В мой адрес поступают угрозы и запугивание из-за моего отказа выполнять незаконные указания представителей правительства по невыплате средств производителям "зеленой2 энергии. Обращаюсь в правоохранительные органы с требованием расследовать факты давления на государственное предприятие и на меня лично со стороны должностных лиц Кабинета министров", – написал экс директор государственного предприятия "Гарантированный покупатель".

Петриковец заявляет, что готов передать все данные, подтверждающие административное давление с требованием оказать незаконные действия.

"Любые обвинения в мой адрес о якобы нанесении ущерба предприятию являются сознательным обманом и попыткой меня запугать", – добавил Петриковец.

Чисто политическое решение

Константин Петриковец в комментарии "Сегодня" рассказал, что он намерен делать дальше:

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"Это чисто политическое решение. Я буду обжаловать его в законном порядке и отстаивать деловую репутацию. Я считаю, что столь большая срочность связана с большими деньгами, которые наше предприятие получило для расчетов с "зеленой" генерацией. Причиной увольнения стало то, что я отказался выполнять незаконные указания представителей правительства по расчетам с производителями электроэнергии из возобновляемых источников", – сказал Петриковец.

По его словам, предприятие, в соответствии с законом, распределило полученные от НЭК "Укрэнерго" 19,3 млрд гривень и отправило в "Ощадбанк".

"К сожалению, эти средства повисли в банке. Платежи до последнего времени не подтверждены. Выходит, что государственный банк не дает нашему предприятию выполнить свои обязательства так, как это предусмотрено законом, перед инвесторами в "зеленую" энергетику", – сказал эксдиректор государственного предприятия "Гарантированный покупатель".

Константин Петриковец утверждает, что его уволили за то, что он не захотел нарушать закон по распоряжению должностных лиц правительства

Что важно знать о ситуации

ГП "Гарантированный покупатель" осуществляет расчеты между участниками энергорынка, среди которых – частные и государственные компании, инвесторы, покупатели и собственно государство.

Украина заявляла о том, что будет развивать альтернативные источники энергии. Однако на данный момент ситуация сложная: государство накопило долги перед инвесторами, вкладывавшими средства в развитие возобновляемых источников энергии. В ситуации с этими долгами есть две составляющие: прошлые долги и возникновение новых. Правительство заявило о рассмотрении нескольких вариантов погашения этих долгов, однако фактически блокирует любые выплаты по этому поводу.

На данный момент средства, которые уже переведены инвесторам, заблокированы в Ощадбанке. При этом нет понимания, как ими можно распорядиться в дальнейшем, кроме как использовать по назначению.

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