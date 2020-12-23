Кризис в "зеленой" энергетике Украины одна из причин падения экономики, – Нацбанк

В третьем квартале 2020 года реальный ВВП сократился на 3,5% в годовом измерении

Кризис неплатежей государства за произведенную "зеленую" электроэнергию в стране является одной из основных причин падения экономики Украины, сообщает Национальный банк Украины, пишет "Znaj.ua".

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Отмечается, что в III квартале 2020 года реальный ВВП сократился на 3,5% в годовом измерении. В то же время в условиях восстановления потребительского спроса и деловой активности после смягчения карантинных ограничений реальный ВВП в III квартале, по сравнению со II кварталом, вырос на 8,5% в сезонно скорректированном измерении.

"Ключевым фактором падения ВВП оставалось дальнейшее сокращение инвестиций. Уменьшение валового накопления основного капитала углубилось до 23,8% г/г и наблюдалось почти во всех видах деятельности, несмотря на улучшение финансовых результатов предприятий. Бизнес воздерживался от инвестиций из-за распространения заболеваемости и неопределенности относительно развития пандемии. Негативное влияние также имела нерешенность отдельных вопросов в альтернативной энергетике", - подчеркивают в НБУ.

Напомним, в ноябре послы 11 стран направили письмо премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с требованием выполнить условия меморандума между правительством и инвесторами в "зеленую" энергетику, в котором указан четкий график погашения задолженности за произведенную "зеленую" энергию. Инвесторы были обеспокоены тем, что ГП "Гарантированный покупатель" не выполняет свои обязательства относительно полных и своевременных платежей производителям тока из возобновляемых источников энергии и начать погашение накопленного долга ГП до конца 2020 года. Послы отмечали, что невыполнение властью своих обязательств негативно повлияет на деловой и инвестиционный климат в Украине.

Как сообщалось, в июне крупнейшие ассоциации зеленой энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной Радой Закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

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Документ предусматривает уменьшение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС – на 7,5% с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 года сумму накопленного долга (22,4 млрд грн). 40% от этого государство обязано погасить до конца декабря 2020-го года.

Закон предусматривает, что 20% производства "зеленой" электроэнергии в Украине должно быть оплачено из бюджета, а также долги могут быть погашены через кредитование НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

Сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается. Кроме того, Кабмин не заложил в госбюджет на 2021 год 20% средств на частичную оплату "зеленой" электроэнергии, как того требует законодательство.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объектов возобновляемой энергетики, подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 1 млрд грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать, но общая сумма проигранных исков государственным Гарантированным покупателем" достигла 200 млн грн.

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