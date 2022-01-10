Нові кроки до декарбонізації: які перспективи розвитку "зеленої" енергетики в Україні

"Зелена" енергетика дозволить набути енергетичної незалежності

Україна розвиває відновлювані джерела енергії / Фото: Колаж: Сьогодні

Експерти вважають, що відновлювані джерела енергії можуть забезпечити достатнє та надійне електропостачання у всьому світі до 2050 року. Це підтверджують результати моделювання Технологічного університету Лапенранта.

Як повідомляє "Новое время", така перспектива спонукає інвесторів мобілізувати мільярди доларів на вдосконалення технологій поновлюваної енергетики.

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Експерти приділяють особливу увагу технологіям тривалого зберігання електроенергії з відновлюваних джерел, таких як "зелений" водень та системи накопичення.

"Один із трендів — розвиток технологій зберігання енергії (Energy Storage). Буває, що рішення приходять з інших сфер. Так, акумулятори стають більш ефективними і значно дешевшими паралельно з розвитком ринку електротранспорту", – пояснив засновник та генеральний директор компанії "Атмосфера", співзасновник та член правління Асоціації Сонячної Енергетики України Олексій Бадіка.

За його словами, ще одна перспективна сфера – індустрія переробки обладнання. Вона зароджується поруч із відновлюваними джерелами енергії.

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"Розробляються технології повторного використання срібла, алюмінію, літію, завдяки яким зелена енергетика стане на 100% екологічною та безвідходною", – сказав експерт.

Що в Україні?

"Зелена" енергетика – це безумовний світовий тренд найближчих десятиліть. Україна не залишається осторонь і зобов'язалася до 2030 року скоротити викиди парникових газів на 65% рівня 1990 року.

Більше того, на Конференції ООН зі зміни клімату міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що незабаром Україна має намір збільшити частку поновлюваних джерел енергії до 25%.

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"Зелена" енергетика дозволить виробникам зменшити витрати на електроенергію, що постійно зростає в ціні. Отже, вона дозволить здобути енергетичну незалежність.

Зволікання із впровадженням "зеленої" енергетики в країні може стати перешкодою для експорту продукції до ЄС. Оскільки від 36% до 42% українського експорту припадає на Євросоюз.

Експерти Київської школи економіки вважають, що запровадження механізму транскордонного вуглецевого регулювання у 2026—2030 роках призведе до скорочення ВВП України на 0,08% щорічно.

"Для нас важливо вже сьогодні створити такі ринкові умови, щоб після 2023 року енергетичний ринок України був повністю інтегрований у загальноєвропейський та працював за правилами, процедурами та регламентами, що діють у Європі", – заявив заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков на конференції Ukrainian Energy Security Dialogue.

Він вважає, що в Україні необхідно запровадити програму поступової відмови від використання вугілля під час виробництва електричної енергії. У владі необхідно активно підтримувати ВДЕ.

"Ми досі маємо проблеми, не користуючись електроенергією, що виробляється з ВДЕ, але оплачуючи її. Ми повинні створити умови, щоб ВДЕ розвивалося, але з мінімальним можливим додатковим навантаженням на ринок електроенергії і так, щоб не викликати технічне розбалансування енергосистеми", – зазначив Демченков.

Що у нас із сонячною енергетикою?

Як розповів голова Асоціації сонячної енергетики України Артем Семенишин, в Україні ситуація із "зеленою" енергетикою стрімко погіршується.

Нових станцій, які вступили в дію у 2020 році, було втричі менше, ніж у 2019 році. А 2021-го, якщо порівнювати з попереднім роком, їхня кількість скоротилася ще в 2,5 разу. Отже, сонячна енергетика за останні два роки зменшила свої обсяги на 650%, або у 6,5 разів.

"Це погана тенденція, адже фактично у нас немає іншого шляху для нашої енергетичної системи, як розвивати "зелену" енергетику. На сьогоднішній день найдешевша вітряна та сонячна енергетика, вона значно дешевша у світі, ніж будь-яка інша генерація", – каже Семенишин.

Раніше ми повідомляли, що сонячна енергетика у США забезпечуватиме понад 40% енергоспоживання вже у 2035 році, тоді як нині частка сонячної енергії становить лише 3%.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що в Україні будуть виробляти 100 МВт водню на рік.