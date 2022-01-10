Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ❄ Україну засніжило 🇰🇿 Майдан у Казахстані 💼 Справа проти Порошенка
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Нові кроки до декарбонізації: які перспективи розвитку "зеленої" енергетики в Україні

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 січня, 19:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
"Зелена" енергетика дозволить набути енергетичної незалежності
Україна розвиває відновлювані джерела енергії
Україна розвиває відновлювані джерела енергії / Фото: Колаж: Сьогодні

Експерти вважають, що відновлювані джерела енергії можуть забезпечити достатнє та надійне електропостачання у всьому світі до 2050 року. Це підтверджують результати моделювання Технологічного університету Лапенранта.

Як повідомляє "Новое время", така перспектива спонукає інвесторів мобілізувати мільярди доларів на вдосконалення технологій поновлюваної енергетики.

Реклама

Експерти приділяють особливу увагу технологіям тривалого зберігання електроенергії з відновлюваних джерел, таких як "зелений" водень та системи накопичення.

"Один із трендів — розвиток технологій зберігання енергії (Energy Storage). Буває, що рішення приходять з інших сфер. Так, акумулятори стають більш ефективними і значно дешевшими паралельно з розвитком ринку електротранспорту", – пояснив засновник та генеральний директор компанії "Атмосфера", співзасновник та член правління Асоціації Сонячної Енергетики України Олексій Бадіка.

За його словами, ще одна перспективна сфера – індустрія переробки обладнання. Вона зароджується поруч із відновлюваними джерелами енергії.

Реклама

"Розробляються технології повторного використання срібла, алюмінію, літію, завдяки яким зелена енергетика стане на 100% екологічною та безвідходною", – сказав експерт.

Що в Україні?

"Зелена" енергетика – це безумовний світовий тренд найближчих десятиліть. Україна не залишається осторонь і зобов'язалася до 2030 року скоротити викиди парникових газів на 65% рівня 1990 року.

Більше того, на Конференції ООН зі зміни клімату міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що незабаром Україна має намір збільшити частку поновлюваних джерел енергії до 25%.

Реклама

"Зелена" енергетика дозволить виробникам зменшити витрати на електроенергію, що постійно зростає в ціні. Отже, вона дозволить здобути енергетичну незалежність.

Зволікання із впровадженням "зеленої" енергетики в країні може стати перешкодою для експорту продукції до ЄС. Оскільки від 36% до 42% українського експорту припадає на Євросоюз.

Експерти Київської школи економіки вважають, що запровадження механізму транскордонного вуглецевого регулювання у 2026—2030 роках призведе до скорочення ВВП України на 0,08% щорічно.

"Для нас важливо вже сьогодні створити такі ринкові умови, щоб після 2023 року енергетичний ринок України був повністю інтегрований у загальноєвропейський та працював за правилами, процедурами та регламентами, що діють у Європі", – заявив заступник міністра енергетики з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков на конференції Ukrainian Energy Security Dialogue.

Він вважає, що в Україні необхідно запровадити програму поступової відмови від використання вугілля під час виробництва електричної енергії. У владі необхідно активно підтримувати ВДЕ.

"Ми досі маємо проблеми, не користуючись електроенергією, що виробляється з ВДЕ, але оплачуючи її. Ми повинні створити умови, щоб ВДЕ розвивалося, але з мінімальним можливим додатковим навантаженням на ринок електроенергії і так, щоб не викликати технічне розбалансування енергосистеми", – зазначив Демченков.

Що у нас із сонячною енергетикою?

Як розповів голова Асоціації сонячної енергетики України Артем Семенишин, в Україні ситуація із "зеленою" енергетикою стрімко погіршується.

Нових станцій, які вступили в дію у 2020 році, було втричі менше, ніж у 2019 році. А 2021-го, якщо порівнювати з попереднім роком, їхня кількість скоротилася ще в 2,5 разу. Отже, сонячна енергетика за останні два роки зменшила свої обсяги на 650%, або у 6,5 разів.

"Це погана тенденція, адже фактично у нас немає іншого шляху для нашої енергетичної системи, як розвивати "зелену" енергетику. На сьогоднішній день найдешевша вітряна та сонячна енергетика, вона значно дешевша у світі, ніж будь-яка інша генерація", – каже Семенишин.

Раніше ми повідомляли, що сонячна енергетика у США забезпечуватиме понад 40% енергоспоживання вже у 2035 році, тоді як нині частка сонячної енергії становить лише 3%.

Нагадаємо, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що в Україні будуть виробляти 100 МВт водню на рік.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Ньюзмейкер
Вікторія Барановська

Вікторія Барановська

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.5

Російський рубль (₽)

0.3602

Євро (€)

31.11

#людина_цього_дня
10 січня. Чарльз Пірсон. 159 років тому (1863) розпочала роботу перша лінія лондонської підземки Metropolitan Railway, що налічувала лише 7 станцій. Так з'явилося перше у світі метро…
На зустріч із героєм!
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Тель-Авів!
Дізнатись про новий напрямок

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Рейтинг ВВП
Хто "жирує" найбільше
А що з Україною?
Комуналка
Скільки платитимемо за доставку газу?
Дізнатися!
Опитування
Фінансовий гороскоп на 2022
Гороскоп про гроші для всіх знаків
Хто розбагатіє?
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,82
29,80
28,22
19,28
31,79
31,29
29,98
19,48
34,18
31,19
30,19
18,82
34,99
31,96
30,81
19,64
34,99
31,96
30,81
19,36
34,99
31,96
30,81
19,64
36,09
30,89
28,60
19,01
36,97
31,96
33,97
19,97

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти