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Частка сонячної енергії в США врастет до 40% вже через 14 років. Зараз вона становить 3%

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська Редактор розділу Гроші
20 серпня, 16:02
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Для досягнення амбітної "зеленої" цілі американського уряду доведеться прискорити розвиток ВДЕ
У США хочуть активно розвивати сонячну енергетику
У США хочуть активно розвивати сонячну енергетику / Фото: Pixabay

Сонячна енергетика в США буде забезпечувати більш 40% енергоспоживання вже 2035 року під час тому, що зараз частка сонячної енергії становить лише 3%.

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Такий план передбачений в меморандумі про перспективи розвитку сонячної енергетики, який опублікувало Міненерго США. У документі зазначається, що:

  • сонячна фотоелектрична енергетика є найбільш швидкозростаючим сектором енергетики в країні: її потужність зросла з 2,5 ГВт (постійного струму) в 2010 році до 100 ГВт в 2021-м;
  • розгортання сонячної енергетики необхідно прискорити в 3-4 рази в порівнянні з нинішніми темпами до 2030 року, щоб зробити енергетичний сектор вуглецево-нейтральним;
  • якщо це вдасться, сонячна енергія буде забезпечувати більш 40% споживання електроенергії до 2035 року.

Інвестиції зростають

Розвиток відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), таких як сонце і вітер, прискорюється не тільки в США, але і по всьому світу. Глобальні інвестиції в цю сферу за перші шість місяців 2021 року склали 174 млрд доларів. Це на 1,8% вище, ніж в першому півріччі минулого року. Показник є рекордним за всю історію, свідчать дані BloombergNEF.

Втім, за даними аналітиків, нинішніх темпів інвестування в поновлювані джерела енергії (ВДЕ) все одно недостатньо для істотного уповільнення зростання викидів СО2. При цьому деякі розвинені країни розраховують досягти вуглецевої нейтральності вже до 2050 року.

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