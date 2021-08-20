Частка сонячної енергії в США врастет до 40% вже через 14 років. Зараз вона становить 3%

Сонячна енергетика в США буде забезпечувати більш 40% енергоспоживання вже 2035 року під час тому, що зараз частка сонячної енергії становить лише 3%.
Такий план передбачений в меморандумі про перспективи розвитку сонячної енергетики, який опублікувало Міненерго США. У документі зазначається, що:
- сонячна фотоелектрична енергетика є найбільш швидкозростаючим сектором енергетики в країні: її потужність зросла з 2,5 ГВт (постійного струму) в 2010 році до 100 ГВт в 2021-м;
- розгортання сонячної енергетики необхідно прискорити в 3-4 рази в порівнянні з нинішніми темпами до 2030 року, щоб зробити енергетичний сектор вуглецево-нейтральним;
- якщо це вдасться, сонячна енергія буде забезпечувати більш 40% споживання електроенергії до 2035 року.
Інвестиції зростають
Розвиток відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), таких як сонце і вітер, прискорюється не тільки в США, але і по всьому світу. Глобальні інвестиції в цю сферу за перші шість місяців 2021 року склали 174 млрд доларів. Це на 1,8% вище, ніж в першому півріччі минулого року. Показник є рекордним за всю історію, свідчать дані BloombergNEF.
Втім, за даними аналітиків, нинішніх темпів інвестування в поновлювані джерела енергії (ВДЕ) все одно недостатньо для істотного уповільнення зростання викидів СО2. При цьому деякі розвинені країни розраховують досягти вуглецевої нейтральності вже до 2050 року.
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