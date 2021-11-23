Глобальне потепління вже не за горами: в Україні катастрофічно впали обсяги сонячної енергетики

Сонячна енергетика за останні два роки скоротилась на 650%, або в 6,5 раза

Безперечним лідером у галузі сонячної енергетики є Китай / Фото: Колаж: Сьогодні

У 2022 році технології поновних джерел енергії показали перспективний прогрес, незважаючи на падіння світового попиту на енергію в 2020 році. Проте в Україні після 2019 року ситуація з сонячною енергетикою почала стрімко погіршуватись.

За даними Solar Power Europe, у 2020 році у всьому світі додано 138 гВт нових сонячних електростанцій – це 39% від усіх потужностей. Для порівняння: у світі було побудовано на 6% менше вітряних електростанцій – 114 гВт. А газових потужностей було додано всього 59 гВт (17%).

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Лідери сонячної енергетики

Як повідомляє Elements, безперечним лідером у галузі сонячної енергетики є Китай. На нього припадає понад 35% світової потужності. Крім того, сфера ця і надалі розвивається. Там на стадії розробки найбільший у світі вітро- та сонячний проєкт, який може додати ще 400 000 МВт потужності.

Голова КНР Сі Цзіньпін заявляв, що країна прагне до 2060 року стати вуглецево нейтральною. На нинішньому етапі Китай робить кроки для досягнення цієї мети.

На другому місці – США, там недавно перевищили 100 000 МВт потужності сонячної енергії, маючи 50 000 МВт на початку 2021 року. Навіть більше, щорічне зростання сонячної енергетики в США за останнє десятиліття становило 42%.

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Третя у рейтингу – Австралія. Оскільки в країні проживає лише 26 мільйонів жителів, то на душу населення вона має добрий показник. Тут понад 30% сімей вже мають сонячні фотоелектричні системи на дахах. Цікаво, що в Австралії розміщено і частину сонячних потужностей Китаю.

/ Фото: скріншот

Що в Україні?

Наша країна в цьому рейтингу посіла 20-те місце. "Сьогодні" разом із головою Асоціації сонячної енергетики України Артемом Семенишиним з'ясовували, що відбувається у нас із "зеленою" енергетикою.

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Експерт пояснює, що в Україні ситуація почала стрімко погіршуватись. Кількість нових станцій, які стали до ладу в 2020 році, була втричі менша проти 2019 року. А в 2021-му, якщо порівнювати з попереднім роком, скоротиласч ще в 2,5 раза. Отже, сонячна енергетика, за останні два роки, зменшила свої обсяги на 650%, або в 6,5 раза.

"Це погана тенденція, адже фактично у нас немає іншого шляху для нашої енергетичної системи, як розвивати "зелену" енергетику. На сьогодні найдешевшою є вітряна і сонячна енергетика, вона значно дешевша у світі, ніж будь-яка інша генерація", – каже Семенишин.

За його словами, в Україні "зелені" технології стали дешевшими за інші протягом останніх кількох років. Тож для країни немає інших варіантів, крім розвитку енергетики з поновних джерел. Сонячна та вітряна енергія у 2,5 раза дешевша, ніж отримувана через спалювання вугілля, та більше ніж у 4 рази дешевша, ніж атомна.

"Дуже важливим є екологічний аспект та аспект зменшення енергетичної залежності. У нас є проблема – передовсім глобальні зміни клімату, які показують, що людство дуже швидкими темпами рухається до глобального потепління. Проблема не має локалізації, і нам потрібно протидіяти – хоча б вийти до того, щоб температура збільшувалась не більше ніж 1,5 градуса на рік", – пояснив експерт.

Він зазначив, що зниження температури є однією з основних цілей Паризької конференції. Адже енергетика – це 80% викидів вуглекислого газу в повітря.

Сонячна енергетика – шлях до енергетичної незалежності

Другий важливий аспект – це політика зменшення енергетичної залежності. У країни є всі потрібні поновні ресурси: сонце, вітер, вода. Людство намагається їх використовувати, а кількість інвесторів, готових вкладати у "зелену" енергетику, зростає в геометричній прогресії.

"На сьогодні дуже проблемно отримати кредит у сфері енергетики під будівництво вугільної електростанції або газової. Нині такі кредити великі інвестори не видають взагалі", – каже голова Асоціації сонячної енергетики.

Водночас кошти на "зелену" енергетику розподіляються мільярдами. Щороку потрібно вкладати не менше 150 млрд доларів по всьому світу, щоб вийти на траєкторію зупинки глобального потепління.

"Є всі передумови. Економічна – говорить, що це найвигідніша технологія. Екологічна – використовуючи безлімітні джерела енергії, які нам дані природою, ми можемо берегти її і можемо зменшити свій вуглецевий слід", – каже Семенишин.

Наступна передумова – це зменшення енергетичної залежності, використання природних ресурсів тут і зараз. Сонячні електростанції не вичерпують українські запаси вугілля чи газу, а, навпаки, заощаджують природні ресурси.

Не потрібно імпортувати ці джерела – завдяки їм ми зміцнюємо свою незалежність. Гроші, які пішли б на імпорт, залишаються в українській економіці.

"Ми бачимо цілеспрямовані дії, щоб сонячна енергетика не розвивалась. Це насправді дуже велика проблема для всієї економіки, коли так відбувається. Це було зроблено шляхом нарощування боргів, знищення інвестиційного клімату, що справило системний ефект для всієї економіки", – каже експерт.

Інвестиції припинились не лише у сфері енергетики – постраждали проєкти, наприклад, ЄБРР. В Асоціації сонячної енергетики сподіваються, що тенденції зміняться і політику буде переглянуто.

Національний план дій з поновної енергетики

"Передовсім потрібно виконати все, що передбачено законодавством. Мають запрацювати аукціони підтримки і технологічно нейтральні, і щодо окремих технологій", – вважає Семенишин.

Подібні аукціони мали запустити ще у 2019 році, проте досі не проведено жодного аукціону, навіть пілотного. Крім того, Мінекономіки досі не затвердило квоти.

"Другий момент – це стабілізація виплат за "зеленим" тарифом, які взяла на себе держава. Вона виплачує цей тариф, але не вклала жодного долара у будівництво нових генерувальних потужностей – все це зробили інвестори. Вони знайшли кошти за кордоном, залучили їх, сплачують за позику. Формально держава не розраховується з ними в повному обсязі. Це несправедливо не лише до самих інвесторів, а й до розвитку "зеленої" енергетики", – переконаний голова Асоціації сонячної енергетики.

Тим часом у країни є Національний план дій з поновної енергетики до 2030 року, який нещодавно оприлюднило Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження. Згідно з ним побудують лише 30 гВт "сонця".

"Це є заслабкою амбіцією, якщо ми говоримо про декарбонізацію, виведення з роботи вугільних енергостанцій, що кілька десятиліть як вичерпали свої ресурси. Ми маємо заміщати їх лише "зеленою" генерацією. Все решта – дуже дорого, не екологічно, потребує енергоресурсів. На решту інвестори грошей не виділять", – пояснює Семенишин.

Він пояснює: 32-33% в структурі генерації країни – вугільні станції. Якраз їх потрібно заміщувати "зеленою" енергетикою, наслідуючи світовий тренд з декарбонізації.

Також не варто забувати про зміну торгової політики. На ЄС припадає левова частка експорту української продукції, а там змінили систему оподаткування – май додаткові витрати, якщо продукція вироблена не з використанням "зеленої" енергії.

"Важливо розвивати не лише "зелений" тариф, який є найуспішнішою формою підтримки у світі. Коли можна за короткий період побудувати значну кількість електростанцій, при цьому держава не вкладає туди жодної гривні, навіть отримує податки від вироблення екологічної енергії, від створення робочих місць, від місцевих податків за землю", – каже експерт.

Зазначимо, що всю енергію сонця, як і будь-яку "зелену", у виробників викуповує держава – через ДП "Гарантований покупець". Ще 2020 року виплати "зеленим" фактично припинилися. Держава забирала "зелені" кіловати, але не розплачувалася за них. Нагромадилося боргів приблизно на 20 млрд грн.

Допомога прийшла у листопаді 2021 року: європейські банки направили в Україну цільовий кредит, щоб усі борги були погашені. У підсумку "ГарПок" повернув борги лише деяким виробникам, а 3 млрд грн заморожено на рахунках Ощадбанку. Депутати стверджують, що ці гроші раптово збираються віддати... на потреби АЕС.

Експерти кажуть, що це може серйозно підірвати не лише довіру європейців, а й дальший розвиток "зеленої" енергетики в Україні, сонячної зокрема.

Перспективи сонячної енергетики в Україні

Експерт вважає, що сонячна та вітряна енергетика мають розвиватись одночасно не тільки як певний вид технологій. Сонячні електростанції можна будувати скрізь, наприклад на землях колишніх звалищ, не придатних ні для чого іншого. Також ці станції можна будувати скрізь, де є споживачі.

Нині асоціація працює над кількома ініціативами, які поліпшать розвиток сонячної енергетики:

доведення гарантії походження сонячної енергетики: якщо споживач купує "зелену" енергію, то повинен бути впевнений у її походженні (нині така модель використовується для водню). Це питання в Україні не врегульоване на законодавчому рівні;

net Energe Billing: підприємство встановлює для власних потреб сонячну електростанцію, а надлишки продає на ринку. Проте воно не отримує за це грошей – кошти йдуть на певний депозитний рахунок. А у темний час доби чи в похмуру погоду можна використати цю енергію;

усунення дисбалансу серед приватних домогосподарств: деякі українці будують промислові станції під виглядом домашніх, тож в асоціації хочуть врегулювати це питання, тимчасом як влада взагалі пропонує припинити держпідтримку;

контракти на різницю: спецпідтримка нових станцій, які побудовані після введення закону;

прямі договори, які б дали б змогу виробнику та споживачу напряму продавати та купувати електроенергію.

Раніше ми повідомляли, що сонячна енергетика у США буде забезпечувати понад 40% енергоспоживання вже 2035 року, тоді як нині частка сонячної енергії становить лише 3%.