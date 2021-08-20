Доля солнечной энергии в США врастет до 40% уже через 14 лет. Сейчас она составляет 3%

Для достижения амбициозной "зеленой" цели американского правительства придется ускорить развитие ВИЭ

В США хотят активно развивать солнечную энергетику / Фото: Pixabay

Солнечная энергетика в США будет обеспечивать более 40% энергопотребления уже 2035 году при том, что сейчас доля солнечной энергии составляет всего 3%.

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Такой план предусмотрен в меморандуме о перспективах развития солнечной энергетики, который опубликовало Минэнерго США. В документе отмечается, что:

солнечная фотоэлектрическая энергетика является самым быстрорастущим сектором энергетики в стране: ее мощность выросла с 2,5 ГВт (постоянного тока) в 2010 году до 100 ГВт в 2021-м;

развертывание солнечной энергетики необходимо ускорить в 3-4 раза по сравнению с нынешними темпами к 2030 году, чтобы сделать энергетический сектор углеродно-нейтральным;

если это удастся, солнечная энергия будет обеспечивать более 40% потребления электроэнергии к 2035 году.

Инвестиции растут

Развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ), таких как солнце и ветер, ускоряется не только в США, но и по всему миру. Глобальные инвестиции в эту сферу за первые шесть месяцев 2021 года составили 174 млрд долларов. Это на 1,8% выше, чем в первом полугодии прошлого года. Показатель является рекордным за всю историю, свидетельствуют данные BloombergNEF.

Впрочем, по данным аналитиков, нынешних темпов инвестирования в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) все равно недостаточно для существенного замедления роста выбросов СО 2 . При этом некоторые развитые страны рассчитывают достичь углеродной нейтральности уже к 2050 году.

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