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Необходимо пройти три этапа: как Украине стать "водородным хабом" Европы

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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18 января, 12:38
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Рассказываем, какие инвестиции может получить Украина от Евросоюза если будет развивать зеленую энергетику
Зачем Украине зеленая энергетика и сколько можно получить инвестиций
Зачем Украине зеленая энергетика и сколько можно получить инвестиций / Фото: Коллаж: Сегодня

Зеленый водород может не только спасти планету от глобального потепления, но и избавить Украину от энергетической зависимости.

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О важности развития зеленой энергетики в комментарии "НВ" рассказал советник министра иностранных дел по вопросам развития водородной экономики Александр Репкин.

По его словам, именно зеленая водородная энергетика признана лучшим решением для избавления планеты от климатической катастрофы, ведь основное преимущество водорода в том, что его горение не образует углекислый газ.

В июле 2020 года Украина стала уникальным партнером ЕС в производстве и поставке водорода и эту возможность упустить нельзя.

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Это чрезвычайно важно еще и потому, что развитие зеленого водорода имеет поддержку правительств и бизнеса стран во всем мире, например, ЕС планирует выделить на это до 470 млрд евро и эти инвестиции можно привлечь в Украину.

"Пока мы только начинаем готовиться к зеленому партнерству, Европа уже реализует сотни успешных проектов по развитию водородной энергетики, а страны-лидеры начали соревнование за титул "Водородного государства №1" в будущем", – говорит эксперт.

Что нужно сделать?

По мнению Александра Репкина, нужно действовать в три основных этапа, первый из них – это инициатива. По словам советника министра иностранных дел, "Украинская водородная рада" вместе с Институтом возобновляемой энергетики НАН Украины и Hydrogen Europe разработали проект дорожной карты для производства и использования водорода.

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В этом проекте прописан четкий план действий для того, чтобы Украина могла смело называться водородным хабом Европы к 2050 году.

Второй этап – это ответные шаги со стороны государства. Верховная Рада должна принять закон, который создаст централизованный реестр верификации.

Кроме этого нужно решить целую кучу бюрократических вопросов и утвердить 67 европейских стандартов.

Третий этап на пути к зеленой энергетике – это логистика, без которой эта система не может работать.

Водородная энергетика считается наиболее экологичной потому, что она полностью зависит от природных стихий: воды, ветра и солнца.

Это значит, что строить водородные заводы на любом месте нельзя и требуется комплексная стратегия локализация таких предприятий.

Ситуация с солнечной энергетикой

По словам главы Ассоциации солнечной энергетики Украины Артема Семенишина, ситуация с зеленой энергетикой в стране стремительно ухудшается.

К примеру, солнечная энергетика за последние два года уменьшила свои объемы на 650%, а в 2020 году станций, начавших работу втрое меньше чем в 2019 году.

Эксперт отмечает, что это очень плохая тенденция, ведь для энергетической системы нашей страны нет иного пути – чем развивать возобновляемые источники энергии.

"Сегодня" также писали, когда Украина начнет производить собственный водород и рассказывали, какая страна уже стала на этот путь.

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