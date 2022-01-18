Необхідно пройти три етапи: як Україні стати "водневим хабом" Європи

Розповідаємо, які інвестиції може отримати Україна від Євросоюзу, якщо розвиватиме зелену енергетику

Навіщо Україні зелена енергетика та скільки можна отримати інвестицій / Фото: Колаж: Сьогодні

Зелений водень може не лише врятувати планету від глобального потепління, а й позбавити Україну від енергетичної залежності.

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Про важливість розвитку зеленої енергетики в коментарі "НВ" розповів радник міністра закордонних справ з питань розвитку водневої економіки Олександр Рєпкін.

За його словами, саме зелена воднева енергетика визнана найкращим рішенням для порятунку планети від кліматичної катастрофи, адже основна перевага водню у тому, що його горіння не утворює вуглекислого газу.

У липні 2020 року Україна стала унікальним партнером ЄС у виробництві та постачанні водню і цю можливість прогавити не можна.

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Це надзвичайно важливо ще й тому, що розвиток зеленого водню має підтримку урядів та бізнесу країн в усьому світі, наприклад ЄС планує виділити на це до 470 млрд євро і ці інвестиції можна залучити в Україну.

"Поки ми тільки починаємо готуватись до зеленого партнерства, Європа вже реалізовує сотні успішних проєктів з розвитку водневої енергетики, а країни-лідери розпочали змагання за титул "Водневої держави № 1" у майбутньому", – каже експерт.

Що потрібно зробити?

На думку Олександра Рєпкіна, потрібно діяти за трьома основними етапами, перший з них – це ініціатива. За словами радника міністра закордонних справ, "Українська воднева рада" разом із Інститутом відновлюваної енергетики НАН України та Hydrogen Europe розробили проєкт дорожньої карти для виробництва та використання водню.

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У цьому проєкті прописано чіткий план дій для того, щоб Україна могла сміливо називатись водневим хабом Європи до 2050 року.

Другий етап - це відповідні кроки з боку держави. Верховна Рада має прийняти Закон, який створить централізований реєстр верифікації.

Крім цього потрібно вирішити цілу купу бюракратичних питань та затвердити 67 європейських стандартів.

Третій етап на шляху до зеленої енергетики – це логістика, без якої ця система не може працювати.

Воднева енергетика вважається найекологічнішою тому, що вона повністю залежить від природних стихій: води, вітру та сонця.

Це означає, що будувати водневі заводи на будь-якому місці не можна і потрібна комплексна стратегія локалізація таких підприємств.

Ситуація із сонячною енергетикою

За словами голови Асоціації сонячної енергетики України Артема Семенишина, ситуація із зеленою енергетикою в країні стрімко погіршується.

Наприклад, сонячна енергетика за останні два роки зменшила свої обсяги на 650%, а у 2020 році станцій, які почали роботу було втричі менше ніж 2019 року.

Експерт наголошує, що це дуже погана тенденція, адже для енергетичної системи нашої країни немає іншого шляху – ніж розвивати відновлювальні джерела енергії.

"Сьогодні" також писали, коли Україна почне виробляти власний водень та розповідали, яка країна вже стала на цей шлях.