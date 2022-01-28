Плацдарм для інвестицій: як зелена енергетика "підніме" Україну

Цей вид зеленої енергетики допоможе залучити мільярдні інвестиції в країну

Шмигаль про зелену енергетику / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Одним із найбільш амбіційних проєктів у напрямку розвитку зеленої енергетики вважається розвиток водневої енергетики в Україні.

Про це повідомив під час виступу у Верховній Раді премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

Реклама

За його словами, наша держава має значний потенціал у виробництві чистої енергії та визнана одним з потенційних партнерів Європейського Союзу щодо виробництва і постачання у водневій стратегії ЄС.

"Ми налаштовані на розвиток водневих технологій, на створення водневої екосистеми. Це один з найважливіших напрямків в переговорах з ЄС ... А це дозволить залучити мільярди доларів у трансформацію нашої енергетичної системи в її екологічність", — сказав Денис Шмигаль.

Також премʼєр-міністр зазначив, що трансформація зеленої енергетики — це один із викликів, що стоять перед нашою державою на найближчі роки, а це покладає велику відповідальність на владу України.

Реклама

План розвитку зеленої енергетики

В Україні з’явився Національний план з розвитку відновлюваної енергетики до 2030 року. До 20 лютого проєкт винесуть на громадське обговорення.

У документі зазначено, що у 2030 році Україна має споживати енергію з поновних джерел на рівні 27%, зокрема у секторах:

електроенергетика – 25%;

опалення та охолодження – 35%;

транспорт – 14%.

Планують, зокрема, запровадити механізм видачі гарантії походження електроенергії і стимулювати використання зеленої енергетики у транспортному секторі.

Реклама

Нагадаємо, що за словами радника міністра закордонних справ з питань розвитку водневої економіки Олександра Рєпкіна, зелений водень може допомогти Україні позбавитися енергетичної залежності.

Раніше ми розповідали, яка в країні ситуація із сонячною енергетикою.