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Ученые научились мгновенно получать водород из бананов – как это работает

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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9 февраля, 11:56
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Бананы оказались не просто полезным фруктом
Ученые научились добывать водород из бананов
Ученые научились добывать водород из бананов / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Пока бананы в Украине остаются одним из самых популярных товаров, в Европе ученые разработали инновационный метод производства водорода из банановой кожуры.

Об этом сообщает издание H2 View.

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Так, исследователи из Швейцарского федерального технологического института в Лозанне применили технологию пиролиза с использованием ксеноновой лампы к разным источникам биомассы:

  • банановой кожуре;
  • кукурузным початкам;
  • апельсиновой корке;
  • кофейным зернам;
  • скорлупе кокосовых орехов.

Сначала все просушивалось при температуре 105°C в течение 24 часов, а потом измельчалось и просеивались до тонкого порошка. Сообщается, что максимальный выход водорода во время испытаний был из банановой кожицы.

Ученые отмечают, что в процессе фотопиролиза образуются такие ценные конечные продукты как экологически чистый водород и уголь в виде порошка.

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Водород можно использовать и как топливо, а биоуголь – для удобрения или производства электродов.

Технологии как метод борьбы с пьянством

Технологический процесс не стоит на месте и сейчас новейшие технологии применяются практически во всех сферах жизни человечества. К примеру, в Японии ученым удалось создать "умное" автомобильное кресло, которое может определять уровень сонливости водителя или уменьшения его дееспособности.

Это происходит благодаря термостойким датчикам и датчикам давления, которые монтируются в спинке или сиденье водительского кресла. Именно они контролируют водителя и собирают информацию о частоте сердечных сокращений и дыхания, следят за осанкой и выдают предупреждения, если водитель склоняется в любую сторону.

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Ранее мы рассказывали о перспективах Украины в производстве "зеленого водорода", и писали, что понский торговый дом Sojitz Corp вместе с австралийской электростанцией CS Energy Ltd и японской Nippon Engineering Consultants Co Ltd собираются из солнечной электроэнергии производить "зеленый водород".

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