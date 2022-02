Вчені навчилися миттєво отримувати водень із бананів – як це працює

Банани виявилися не просто корисним фруктом

Вчені навчилися видобувати водень із бананів / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Поки банани в Україні залишаються одним із напопулярних товарів, у Європі вчені розробили інноваційний метод виробництва водню з бананової шкірки.

Про це повідомляє видання H2 View .

Так, дослідники зі Швейцарського федерального технологічного інституту в Лозанні застосували технологію піролізу з використанням ксенонової лампи до різних джерел біомаси:

бананової шкірки;

кукурудзяним качанам;

апельсинової шкірці;

кавових зерен;

шкаралупи кокосових горіхів.

Спочатку все просушувалося при температурі 105°C впродовж 24 годин, а потім подрібнювалося і просіювалися до тонкого порошку. Повідомляється, що максимальний вихід водню під час випробувань був із бананової шкірки.

Вчені відзначають, що у процесі фотопіролізу утворюються такі цінні кінцеві продукти як екологічно чистий водень та вугілля як порошку.

Водень можна використовувати як паливо, а біовугілля – для добрива чи виробництва електродів.

Раніше ми розповідали про перспективи України у виробництві "зеленого водню ", і писали, що понський торговий дім Sojitz Corp разом із австралійською електростанцією CS Energy Ltd та японською Nippon Engineering Consultants Co Ltd збираються із сонячної електроенергії виробляти "зелений водень ".