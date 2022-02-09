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Вчені навчилися миттєво отримувати водень із бананів – як це працює

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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9 лютого, 11:56
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Банани виявилися не просто корисним фруктом
Вчені навчилися видобувати водень із бананів
Вчені навчилися видобувати водень із бананів / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Поки банани в Україні залишаються одним із напопулярних товарів, у Європі вчені розробили інноваційний метод виробництва водню з бананової шкірки.

Про це повідомляє видання H2 View .

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Так, дослідники зі Швейцарського федерального технологічного інституту в Лозанні застосували технологію піролізу з використанням ксенонової лампи до різних джерел біомаси:

  • бананової шкірки;
  • кукурудзяним качанам;
  • апельсинової шкірці;
  • кавових зерен;
  • шкаралупи кокосових горіхів.

Спочатку все просушувалося при температурі 105°C впродовж 24 годин, а потім подрібнювалося і просіювалися до тонкого порошку. Повідомляється, що максимальний вихід водню під час випробувань був із бананової шкірки.

Вчені відзначають, що у процесі фотопіролізу утворюються такі цінні кінцеві продукти як екологічно чистий водень та вугілля як порошку.

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Водень можна використовувати як паливо, а біовугілля – для добрива чи виробництва електродів.

Технології як метод боротьби з пияцтвом

Технологічний процес не стоїть на місці і зараз новітні технології застосовуються практично у всіх сферах життя людства. Наприклад, у Японії вченим вдалося створити "розумне" автомобільне крісло, яке може визначати рівень сонливості водія або зменшення його дієздатності.

Це відбувається завдяки термостійким датчикам і датчикам тиску, які монтуються в спинці або сидінні крісла водія. Саме вони контролюють водія та збирають інформацію про частоту серцевих скорочень та дихання, стежать за поставою та видають попередження, якщо водій схиляється у будь-який бік.

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Раніше ми розповідали про перспективи України у виробництві "зеленого водню ", і писали, що понський торговий дім Sojitz Corp разом із австралійською електростанцією CS Energy Ltd та японською Nippon Engineering Consultants Co Ltd збираються із сонячної електроенергії виробляти "зелений водень ".

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