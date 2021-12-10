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Відповідальності не уникнути! Вчені створили автокрісло, що виявляє п‘яного водія

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
10 грудня, 14:56
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Крісло вироблене за сучасною технологією, яка не покладається на камери в салоні чи датчики на кермі
Розроблене вченими автокрісло виявляє пʼяного водія
Розроблене вченими автокрісло виявляє пʼяного водія / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Японські дослідники створили "розумне" автомобільне крісло, оснащене термостійкими датчиками та датчиками тиску, які спеціально призначені для визначення сонливості водія чи зменшення його дієздатності.

Про це повідомляють на сайті ACS.

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Вчені стверджують, що інші технології, які покладаються на внутрішні чи зовнішні камери, мають серйозні недоліки. Такі речі, як бруд або погана погода, а також повна темрява, можуть зробити їх менш точними.

Як працює "розумне" крісло

Датчики встановлюються в спинці або сидінні, а їх роль полягає в тому, щоб контролювати водія і збирати інформацію, таку як частота серцевих скорочень і дихання, а також стежити за поставою і видавати попередження, якщо він схиляється в будь-який бік.

П‘єзоелектричні датчики можуть працювати і при високих температурах.

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Для цього було створено спеціальну конструкцію для захисту системи та забезпечення працездатності за температури до 120 градусів за Цельсієм.

Нові правила дорожнього руху

З 1 листопада у правилах дорожнього руху в Україні з’явилися суттєві зміни. Вони насамперед стосуються автомобілістів та велосипедистів на дорогах. Запроваджуються два нових поняття та знаки до них – велосипедна смуга та переїзд. Велосипедні доріжки тепер матимуть свою розмітку та відповідне маркування.

Також почнуть по-новому позначатися "лежачий поліцейський" та виділені місця для паркування вздовж узбіччя.

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А ще з’являться нові знаки на позначення:

  • житлової зони;
  • пішохідної доріжки;
  • початку населеного пункту і його закінчення;
  • напрямки повороту;
  • місця дозволеної зупинки та стоянки;
  • заборони руху транспортних засобів.

Раніше ми розповідали, як українцям побачити небезпечні ділянки на дорозі та оперативно відстежувати порушення ПДР.

А також шукали відповідь на питання: чому українські водії почали масово повертати свої "євробляхи" до Європи, намагаючись врятуватися від проблем.

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