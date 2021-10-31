Головне нововведення листопада: що зміниться на українських дорогах із 1 числа

Розповідаємо про нові правила дорожнього руху та дорожні знаки в Україні

Що зміниться на українських дорогах з 1 листопада - правила / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже з 1 листопада у правилах дорожнього руху в Україні з’являться суттєві зміни.

Відповідні зміни ухвалив Кабінет міністрів, повідомляє "Укравтодор".

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На водіїв чекають нові дорожні знаки та розмітка, а "Сьогодні" зібрали для вас усю необхідну інформацію про нововведення.

Нововведення для велосипедистів

Зміни перш за все стосуватимуться відносин автомобілістів та велосипедистів на дорогах.

Нові знаки показуватимуть напрямок руху велосипедистів, а також означатимуть спеціальні місця для проїзду велотранспорту.

Запроваджуються два нових поняття та знаки до них – велосипедна смуга та переїзд. Велосипедні доріжки тепер матимуть свою розмітку та відповідне маркування.

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Ознайомитись з виглядом нових знаків можна на фото:

Велосипедна смуга - це смуга призначена для руху велотранспорту у межах проїзної частини вулиці або дороги, а велосипедна доріжка – це доріжка зі спеціальним покриттям за межами проїзної частини.

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Поняття велосипедний переїзд означає спеціальне місце для перетину велосипедистами проїзної частини або перехрестя.

За даним поліції, такі знаки допоможуть ефективніше штрафувати небезпечних велосипедистів, адже їх діяльність тепер чітко контролюється ПДР.

Регламентується новими правилами для велотранспорту і рух разом з пішоходами по спільних ділянках, а також вказується максимальна допустима швидкість у різних випадках.

Нова розмітка

З 1 листопада в Україні почнуть по-новому позначатись "лежачий поліцейський" та виділені місця для паркування вздовж узбіччя.

Нова розмітка вводиться і для позначення:

наближення до кільцевої розв'язки;

перед виходом з території шкіл;

щоб вказати на місце концентрації ДТП;

для позначення виділених місць паркування вздовж доріг тощо.

Також деякі елементи розмітки будуть означені жовто-червоним кольором.

Нові дорожні знаки

У нових ПДР з’являться нові знаки на позначення:

житлової зони;

пішохідної доріжки;

початку населеного пункту і його закінчення;

напрямки повороту;

місця дозволеної зупинки та стоянки;

заборони руху транспортних засобів.

З усіма ними можна ознайомитись на малюнках Укравтодору.

Раніше ми писали, що українці почали масово повертати свої "євробляхи" до Європи, намагаючись врятуватись від проблем.

А також розповідали, за що на вланика такої автівки можуть відкрити кримінальну справу.