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Українці масово повертають "євробляхи" до Європи – в чому причина

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу "Гроші"
28 жовтня, 11:03
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"Євробляхери" скаржаться, що працівники митниці відмовляються випускати автомобілі з країни
Работники таможни отказываются выпускать автомобили из страны
Работники таможни отказываются выпускать автомобили из страны / Фото: Колаж: Сьогодні

Власники автомобілів на європейських номерах ("євроблях") масово повертають свої транспортні засоби до Європи. Проте їх не рятує це від проблем.

Про це повідомляє УкрАвтопром.

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Автомобілі, в основному, вивозять до Литви, для продажу. Їх до цього спонукає закінчення пільгового періоду для розмитнення. Для багатьох українців стало неможливим розмитнення до середини листопада 2021 року.

В Україні наші співвітчизники не хочуть залишати свої нерозмитнені автівки, через загрози, яких вони зазнають після закінчення пільгового періоду, що настає 10 листопада. А за повною ціною розмитнювати – відмовляються.

Проте на кордоні їх чекають нові сюрпризи – митники виписують їм величезні штрафи 170 тис. грн. Вони скаржаться, що працівники митниці відмовляються випускати автомобілі з країни зі сплатою мінімального штрафу у 8 500 грн.

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А деякі українці, які не хочуть розмитнювати свої авто за повною ціною, просто їх спалюють – називають це протестом.

Деякі "євробляхи" можуть конфіскувати

В Україні деякі "євробляхи" можуть вилучити навіть після розмитнення, під час експертизи у Сервісному центрі МВС.

Справа в тому, що українці купували у ЄС старі авто із пошкодженими VIN-кодами.

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Таку автівку дуже складно легалізувати, їх конфіскують, а потім навіть можуть відкрити кримінальну справу на їх власників.

Раніше ми писали, що Верховна Рада знизила податки на розмитнення "євроблях", але скористатися цією можливістю можуть не всі.

В Україні також знизився попит на так звані "євробляхи" і зросла зацікавленість в автомобілях з США.

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