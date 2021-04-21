"Євробляхи" тепер можна розмитнити за 1000 євро, але не всім – у чому підступ

Розмитнити "євробляху" можна ще дешевше. Рада знизила податки, але новими ставками не зможуть скористатися ті, хто вирішив купити автомобіль у цьому році

Розмитнення авто в Україні подешевшало. Верховна Рада прийняла два закони: 4643-д і 4644-д, які знижують в кілька разів вартість розмитнення "євроблях". Але це явище тимчасове і для вузького кола автовласників, а саме для тих, хто ввіз авто до 2021 року.

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Хто і на яких умовах може розмитнити автомобіль дешевше, ніж інші, з'ясовував сайт "Сьогодні".

Які умови отримали власники "євроблях"?

Для власників "євроблях" скасували митний збір (для всіх решти він становить 10% від вартості авто) і знизили акциз, змінивши формулу розрахунку:

Для порівняння: порахуємо, яку суму акцизу заплатить "пільговик".

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За автомобіль Volkswagen Polo 2011 року випуску з пробігом 179 тис. км на польському сайті оголошень просять 5000 євро. Об'єм двигуна – 1198 куб. см, тип – бензин.

За новою формулою акциз становитиме 300 євро – і ніякого митного збору. Але ще доведеться заплатити внесок 8500 грн (≈ 252 євро) під час розмитнення – за звільнення від відповідальності за порушення транзитного режиму або тимчасового режиму ввезення. Разом із внеском "пільговик" заплатить близько 552 євро.

Той, хто ввіз автомобіль у цьому році, заплатив би за звичайною ставкою 450 євро акцизу плюс 415 євро митного збору. Разом – 865 дол.

Ми не зважаємо на інші платежі: ПДВ, пенсійний збір, реєстраційний збір – оскільки їх не змінювали.

На які авто ввели "пільги"?

За пільговими ставками можна розмитнити як легковик, так і вантажівку вагою до 3,5 тонни. Головне, щоб на територію України транспорт ввезли до 2021 року. І це мають бути не нові авто, а випущені до 2015 року.

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Однак легковий автомобіль повинен відповідати хоча б екостандарту "Євро-2" (від 1997 р.), а ось вантажівка – тільки "Євро-5" (від 2010 р.).

За цих умов можна оформити тільки один автомобіль на одну людину. Якщо хтось встиг до січня 2021 року ввезти і легковик, і вантажівку без розмитнення, то тепер може легалізувати два автомобілі за особливо низькими тарифами.

"Всі, хто дотримується законодавства, під цей закон не потрапляють. Він тільки для порушників митних правил, чиї авто на 31 грудня 2020 року перебували в Україні. Але через те, як прописаний закон, не факт, що всі люди зможуть ним скористатися. Закон сумнівний і видається скоріше як бажання частково закрити цю проблемну тему", – говорить Михайло Катрук, співзасновник громадської організації "Доступне авто" Інституту досліджень авторинку.

Скільки часу дали на розмитнення?

Пільговий період продовжуватиметься 180 днів. Більше часу дають учасникам бойових дій – 270 днів. Але вони повинні довести, що перебували на території ООС понад 90 днів.

Михайло Катрук не вірить, що всі зможуть вкластися у відведені терміни.

Проблема 1. Зняття з реєстрації за кордоном

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Щоб пройти всю процедуру розмитнення, власник авто повинен зняти машину з іноземної реєстрації. Для цього потрібно виїхати за кордон.

"Для тих, хто захоче пройти всю процедуру, основною проблемою буде зняття з реєстрації. Через COVID-19 перетин кордону і робота держорганів обмежені і є додаткові вимоги. Для власників авто це створить незручності. Можливо, це компенсує низька ціна розмитнення, тому що економія істотна", – зазначає Катрук.

/ Фото: Анатолiй Бойко

Проблема 2. Наявність оригіналу інвойсу або купчої

У власника "євробляхи" має бути оригінал інвойсу або купчої.

Якщо українець не власник авто юридично, то доведеться шукати власника. Проблеми можуть становити автомобілі з литовськими номерами. Ці авто масово оформляли на фіктивні фірми в Литві й передавали українським покупцям за дорученням. Тепер багатьох таких фірм вже не існує.

"З литовськими авто будуть проблеми, враховуючи, за якими схемами їх ввозили в Україну. З польськими та чеськими – простіше. Їх купували у приватників, і знайти попереднього власника не буде проблемою, можливо, і обійдеться в копійку", – зазначає Михайло Катрук.

Проблема 3. Реєстрація авто в Україні

За різними даними, кількість "євроблях" в Україні становить близько 500 тис. Розмитнити їх за 180 днів неможливо, вважає Катрук.

В Україні не будуть встигати провести стільки дій. Якщо митниця ще працює стабільно і фактично цілодобово, то ще треба пройти сертифікацію, а потім поставити авто на реєстрацію в сервісному центрі – для цього треба ставати в чергу, в якій можна пробути кілька місяців.

Нагадаємо, раніше "євробляхери" вимагали на мітингу під будівлею парламенту прийняття іншого законопроєкту. Вони хотіли повного скасування акцизу для всіх легкових авто.

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