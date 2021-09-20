"Євробляхи" стали непопулярними? Чому попит на авто з США різко виріс

Спад інтересу на авто з США, Литви, Польщі та Німеччини несподівано знизився

"Євробляхи" почали поступатися за популярностю авто з США / Фото: Колаж: Сьогодні

Попит на авто з США за три роки зріс на 33%. При цьому стрибок зростання припав на квітень-травень 2020. Тоді ж стався спад інтересу до авто з Литви, Польщі та Німеччини.

Про це йдеться в дослідженні цифровий консалтингової компанії "Ольшанський і Партнери".

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Практично половина всього попиту припадає на авто з США, Литви, Польщі та Німеччини. Їх шукають в Google більш 433 тис. разів на місяць (48,2% із загальної кількості).

США, Литва, Німеччина – лідери за інтересом до вживаних авто

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Як сайту "Сьогодні" розповіла автор ідеї дослідження, директор з розвитку бізнесу "Ольшанський і партнери" Анна Артеменко, кількість і динаміку попиту на авто з певних країн в кінцевому рахунку визначає сам покупець.

"По суті це реакція на якісь чинники, які для нього важливі в процесі пошуку і ухвалення рішення. І не обов'язково це буде тільки ціна. Це може бути що завгодно – репутація конкретного майданчика-агрегатора, сарафанне радіо, митне законодавство, рекомендації продавців або їх вибір, терміни і умови доставки, простота процесу покупки або аргумент "тому що друг нещодавно пригнав звідти", – пояснює Анна Артеменко.

Водночас найбільшою популярністю незмінно користуються авто з України: їх шукають в Google більше 320 тис раз на місяць. За три роки такий вид попиту виріс на 6% (з 272,5 тис. до 288 тис. запитів в місяць).

Вживані автомобілі в США несподівано подорожчали

Попит на старі автомобілі за останній час виріс не тільки в Україні. Вживані машини популярних моделей в США навіть стали коштувати дорожче своєї первісної ціни. Різниця часом досягає декількох тисяч доларів. Експерти пояснюють таку ситуацію дефіцитом мікросхем в автоіндустрії.

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Раніше ми також писали, як вважатимуть акциз на розмитнення євроблях за новими пільговими правилам. У більшості випадків вартість розмитнення становить близько 1000-1200 євро.