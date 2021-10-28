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Украинцы массово возвращают "евробляхи" в Европу – в чем причина

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
28 октября, 11:03
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"Евробляхеры" жалуются, что работники таможни отказываются выпускать автомобили из страны
Працівники митниці відмовляються випускати автомобілі з країни
Працівники митниці відмовляються випускати автомобілі з країни / Фото: Коллаж: Сегодня

Владельцы автомобилей на европейских номерах ("евроблях") массово возвращают свои транспортные средства в Европу. Однако их не избавляет это от проблем.

Об этом сообщает УкрАвтопром.

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Автомобили, в основном, вывозятся в Литву, для продажи. Их к этому побуждает истечение льготного периода для растаможки. Для многих украинцев стала невозможной растаможка до середины ноября 2021 года.

В Украине наши соотечественники не хотят оставлять свои нерастаможенные автомобили, из-за угроз, которые появятся после окончания льготного периода, наступающего 10 ноября. А по полной цене растаможивать – отказываются.

Однако на границе их ждут новые сюрпризы – таможенники выписывают им огромные штрафы в 170 тыс. грн. Они жалуются, что работники таможни отказываются выпускать автомобили из страны с уплатой минимального штрафа в 8500 грн.

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А некоторые украинцы, которые не хотят растаможивать свои авто по полной цене, просто сжигают их – называют это протестом.

Некоторые "евробляхи" могут конфисковать

В Украине некоторые "евробляхи" могут изъять даже после растаможки, во время экспертизы в Сервисном центре МВД.

Дело в том, что украинцы покупали у ЕС подержанные авто с поврежденными VIN-кодами.

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Такой автомобиль очень сложно легализовать, их конфискуют, а затем даже могут возбудить уголовное дело в отношении их владельцев.

Раньше мы писали, что Верховная Рада снизила налоги на растаможку "евроблях", но пользоваться этой возможностью могут не все.

В Украине также снизился спрос на так называемые "евробляхи" и возросла заинтересованность в автомобилях из США.

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