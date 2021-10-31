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Главное нововведение ноября: что изменится на украинских дорогах с 1 числа

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
31 октября, 07:00
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Рассказываем про новые правила дорожного движения и дорожные знаки в Украине
Что изменится на украинских дорогах с 1 ноября - правила
Что изменится на украинских дорогах с 1 ноября - правила / Фото: Коллаж: Сегодня

Уже с 1 ноября в правилах дорожного движения в Украине появятся значительные изменения.

Соответствующие изменения принял Кабинет министров, сообщает "Укравтодор".

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Водителей ждут новые дорожные знаки и разметка, а "Сегодня" собрали для вас всю необходимую информацию о нововведениях.

Нововведения для велосипедистов

Изменения, прежде всего, будут касаться отношений автомобилистов и велосипедистов на дорогах.

Новые знаки будут показывать направление движения велосипедистов, а также специальные места для проезда велотранспорта.

Вводятся два новых понятия и знаки к ним. велосипедная полоса и переезд . Велосипедные дорожки теперь будут иметь свою разметку и соответствующую маркировку.

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Ознакомиться с видом новых знаков можно на фото:

Велосипедная полоса – это полоса предназначена для движения велотранспорта в пределах проезжей части улицы или дороги, а велосипедная дорожка – это дорожка со специальным покрытием за пределами проезжей части.

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Понятие велосипедный переезд означает специальное место для пересечения велосипедистами проезжей части или перекрестка.

По данным полиции, такие знаки помогут более эффективно штрафовать опасных велосипедистов, ведь их деятельность теперь четко контролируется ПДД.

Регламентируется новыми правилами для велотранспорта и движение вместе с пешеходами по общим участкам, а также указывается максимальная допустимая скорость в разных случаях.

Новая разметка

С 1 ноября в Украине начнут по-новому обозначаться "лежачий полицейский" и выделенные парковочные места вдоль обочины.

Новая разметка вводится и для обозначения:

  • приближение к кольцевой развязке;
  • перед выходом из территории школ;
  • чтобы указать место концентрации ДТП;
  • для обозначения выделенных парковочных мест вдоль дорог и т. д.

Также некоторые элементы разметки будут отмечены желто-красным цветом.

Новые дорожные знаки

В новых ПДД появятся новые знаки на обозначение:

  • жилой зоны;
  • пешеходной дорожки;
  • начала населенного пункта и его окончание;
  • направления поворота;
  • места разрешенной остановки и стоянки;
  • запрещения движения транспортных средств.

Со всеми ими можно ознакомиться на рисунках Укравтодора.

Раньше мы писали, что украинцы начали массово возвращать свои "евробляхи" в Европу , пытаясь спастись от проблем.

А также рассказывали, за что на владельца такого автомобиля могут возбудить уголовное дело .

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