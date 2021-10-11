Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть нардепа Полякова 👊 Нападение в "Укрэксимбанке" 🚨 Задержание Саакашвили 🍿 Дело Труханова
СЕГОДНЯ Новости экономики Автоновости

В Украине конфискуют часть растаможенных "евроблях": кому грозит уголовное дело

София Зиновьева София Зиновьева Редактор раздела "Деньги"
11 октября, 13:49
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
При проверке в МРЭО могут конфисковать даже растаможенную "евробляху" – как этого избежать
МВС может конфисковать даже растаможенную “евробляху”
МВС может конфисковать даже растаможенную “евробляху” / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине некоторые "евробляхи" могут изъять даже после растаможки, во время экспертизы в Сервисном центре МВД.

Об этом сообщил автоюрист Иван Казачук в комментарии UBR.

Реклама

По словам эксперта, дело в том, что украинцы покупали в ЕС старые автомобили с поврежденными VIN-кодами.

Такую машину очень сложно легализовать, их конфискуют, а потом даже могут завести уголовное дело на их владельцев.

Читайте также:

Реклама

Иван Казачук отметил, что VIN-код может повредиться из-за умышленных действий предыдущих владельцев или самостоятельно, из-за коррозии.

"Самостоятельную проверку VIN-номера нужно сделать еще до снятия автомобиля с учета. Просто посмотрите, все ли цифры, буквы присутствуют, такие же они, как в техпаспорте, нет ли посторонних вмешательств или ржавчины, которая не позволит эксперту в МРЭО проверить данный номер", – говорит эксперт.

Есть несколько вариантов решения проблемы, например найти дублирующие таблички или очистить номер от загрязнений.

Реклама

К сожалению, если в МВД придут к выводу, что номер намеренно сделали нечитаемым, то могут открыть уголовное производство и конфисковать авто.

Если вы уже заплатили за растаможку – деньги не вернут.

"Чаще всего факты критических повреждений VIN-номера обнаруживаются уже в Сервисных центрах, когда поздно что-либо делать", – говорит юрист.

Ранее мы писали, что Верховная Рада снизила налоги на растаможку "евроблях", но воспользоваться этой возможностью могут не все.

В Украине также снизился спрос на так называемые "евробляхи" и выросла заинтересованность в автомобилях с США.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
"Северный поток - 2"
Больше новостей
Главное про Деньги
Финанс-дайджест
Тарифы на газ
Больше новостей
Опрос
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3662

Евро (€)

30.48

Банк советов
Осторожно! Опасные кредиты
Узнай - и спи спокойно

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
МЕГЕПОЛИСЫ
ТОП-5 богатых городов
Токио, Япония
Токио, Япония
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Южная Корея
Сеул, Южная Корея
Лондон, Великобритания
Лондон, Великобритания
1/2
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
29,45
28,95
28,00
17,17
29,50
29,00
28,00
17,17
31,08
29,85
27,40
18,20
31,29
31,09
29,59
18,38
34,29
31,50
30,22
17,98
34,50
31,50
30,22
18,97
34,50
31,50
30,22
18,98
34,59
30,60
27,70
18,28
34,97
31,50
33,97
18,73
-
30,91
28,45
17,86
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять