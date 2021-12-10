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Ответственности не избежать! Ученые создали автокресло, обнаруживающее пьяного водителя

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
10 декабря, 14:56
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Кресло изготовлено по современной технологии, которая не полагается на камеры в салоне или датчики на руле
Разработанное учеными автокресло обнаруживает пьяного водителя
Разработанное учеными автокресло обнаруживает пьяного водителя / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Японские исследователи создали "умное" автомобильное кресло, оснащенное термостойкими датчиками и датчиками давления, специально предназначенными для определения сонливости водителя или уменьшения его дееспособности.

Об этом сообщают на сайте ACS.

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Ученые утверждают, что другие технологии, возлагаемые на внутренние или внешние камеры, имеют серьезные недостатки. Такие вещи, как грязь или плохая погода, а также полная тьма, могут сделать их менее точными.

Как работает "умное" кресло

Датчики устанавливаются в спинке или сиденье, а их роль состоит в том, чтобы контролировать водителя и собирать информацию, такую как частота сердечных сокращений и дыхания, а также следить за осанкой и выдавать предупреждения, если он склоняется в любую сторону.

Пьезоэлектрические датчики могут работать и при высоких температурах.

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Для этого была создана специальная конструкция для защиты системы и обеспечения работоспособности при температуре до 120 градусов по Цельсию.

Новые правила дорожного движения

С 1 ноября в правилах дорожного движения в Украине появились существенные изменения. Они, в первую очередь, касаются автомобилистов и велосипедистов на дорогах. Вводятся два новых понятия и знаки к ним – велосипедная полоса и переезд. Велосипедные дорожки теперь будут иметь разметку и соответствующую маркировку.

Также начнут по-новому обозначаться "лежачий полицейский" и выделенные парковочные места вдоль обочины.

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А еще появятся новые знаки для обозначения:

  • жилой зоны;
  • пешеходной дорожки;
  • начала населенного пункта и его окончание;
  • направления поворота;
  • места разрешенной остановки и стоянки;
  • запрета на движение транспортных средств.

Раньше мы рассказывали, как украинцам увидеть опасные участки на дороге и оперативно отслеживать нарушения ПДД.

А также искали ответ на вопрос: почему украинские водители начали массово возвращать свои "евробляхи" в Европу, пытаясь спастись от проблем.

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