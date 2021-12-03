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Оплатить в два клика: как погасить штраф за нарушение ПДД в Monobank со скидкой 50%

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор раздела "Деньги"
3 декабря, 10:53
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Фотофиксация нарушения ПДД работает в Украине с июня 2020 года, соответственно количество штрафов на дорогах увеличилось
Украинцы могут оплатить штраф в несколько кликов
Украинцы могут оплатить штраф в несколько кликов / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

За все это время время камеры фотофиксации зафиксировали более 3,5 миллиона нарушений, соответственно пополнили бюджет Украины на 376 млн. грн.

Оплатить штраф удобнее всего, если вы клиент Monobank, — говорят в телеграмм-канале Олега Гороховского — сооснователя банка.

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Добавляете свой автомобиль в мониторинг в разделе "Другие платежи — штрафы — добавить авто". Если нарушили ПДД, то вам приходит уведомление, и в пару кликов счет оплачен, к тому же со скидкой 50%.

Интересная статистика

  • Клиенты Monobank добавили 559 862 авто (в среднем 1,21 авто на клиента), среди наиболее популярных: Volkswagen (8,46%), Toyota (4,91%), Renault (4,52%).
  • 547 156 штрафов получили клиенты банка.
  • 61 — наибольшее количество штрафов, полученное 1 клиентом, не считая руководителей служб такси.
  • 7 — наибольшее количество штрафов, которое получил 1 клиент по 1 авто за 1 день (суммарно клиент прокатился на 16 830 гривен)
  • Чаще получают штрафы владельцы Porsche, на 2-м месте владельцы JAGUAR, замыкают тройку владельцы LINCOLN, но они скорее всего нерепрезентативны.

Новые правила дорожного движения

С 1 ноября в правилах дорожного движения в Украине появились существенные изменения. Они, в первую очередь, касаются автомобилистов и велосипедистов на дорогах. Вводятся два новых понятия и знаки к ним: велосипедная полоса и переезд. Велосипедные дорожки теперь будут иметь разметку и соответствующую маркировку.

Также начнут по-новому обозначаться "лежачий полицейский" и выделенные парковочные места вдоль обочины.

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А еще появятся новые знаки для обозначения:

  • жилой зоны;
  • пешеходной дорожки;
  • начала населенного пункта и его окончание;
  • направления поворота;
  • места разрешенной остановки и стоянки;
  • запрета на движение транспортных средств.

Раньше мы сообщали, как украинцам увидеть опасные участки на дороге и оперативно отслеживать нарушения ПДД.

"Сегодня" также писали, что в 2022 году украинцы будут платить налог за покупку авто, которое стоит более 45 тыс. долларов (около 1,2 млн грн).

автоштрафыMonobank
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