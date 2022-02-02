Галопом кинулися на банани? Які продукти українці купували найчастіше

Ці товари замовляли онлайн більше половини покупців

Топ-5 популярних продуктів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У трійку лідерів популярних товарів у чеку 2021 року увійшли: молоко, яйця, хліб, вода та банани. Втім склад споживчого кошика несуттєво відрізняється від 2020 року.

Про це розповів комерційний директор сервісу доставки продуктів Zakaz.ua Євгеній Нетреб.

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Експерт поділився з нами аналітикою продажів компанії за минулий рік та розповів, які продукти та категорії товарів користувалися найбільшим попитом серед українських онлайн-покупців у 2021 році.

Що українці замовляли найчастіше онлайн

2021 року в українських супермаркетах найчастіше замовляли додому хліб, воду, молоко, м'ясо курки, яйця, картопля та банани. Ці товари потрапляли у більш ніж 60% кошики покупців.

Також українці купували найчастіше:

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серед напоїв — воду без газу та сік;

серед категорії "м'ясо, риба, птиця" — курку , яка трапляється в 47% всіх замовлень;

, яка трапляється в всіх замовлень; з категорії "солодощі" — шоколадні цукерки.

Більш ніж у 56% замовлень бачимо яйця, молоко та хліб. Вони й очолили рейтинг.

Інфографіка / Фото: zakaz.ua

Замість картоплі банани?

Варто зазначити, що протягом року у кошику часто переважали товари категорії "фреш".

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Спираючись на статистику продажів, у цьому сегменті першість посіли:

банани;

картопля;

томати;

огірки;

яблука.

Бананам віддають перевагу понад 53% українців: кожен другий хоча б один раз поклав їх у свій кошик.

"Схоже, цей фрукт щільно увійшов до раціону жителів 15-ти міст України, де працює наш сервіс. Це може бути маркером того, що споживачі все більше стежать за своїм здоров'ям, віддають перевагу натуральним продуктам і більш усвідомлено підходять до їхнього вибору", — коментує Євгеній Нетреба, комерційний директор Zakaz.ua.

Популярність також набирає авокадо, яке купували 14,8% користувачів.

Заборонена гречка з Росії

В Україну приїжджає величезна кількість гречаної крупи з Російської Федерації завдяки хитрій схемі зі зміною документів.

За словами директора Міжнародної асоціації гречки Сергія Громового, щорічно Україні необхідно приблизно 140 тис. тонн гречки для внутрішнього споживання, але місцеве виробництво забезпечує лише 70 тонн.

Решту ж завозять із РФ, але продукція надходить не напряму, оскільки ще з 2015 року діє постанова-заборона.

Її везуть через Казахстан, де "змінюють документи та бирочку", а потім продають як казахстанську.

Громовий запевняє, що гречку купують саме в РФ, оскільки вона відповідає тій якості та смаку, до якого звикли українці.

Раніше ми писали, які продукти подорожчають найбільше 2022 року і розповідали, як маніпулюють супермаркети за допомогою "музичного гіпнозу".