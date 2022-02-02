Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
📲 Технології, що змінюють життя 🚓 ДТП із Трухіним ✌ Переговори Джонсона та Зеленського 🔦 Обшук у Коболєва
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини бізнесу

Галопом кинулися на банани? Які продукти українці купували найчастіше

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
2 лютого, 14:32
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ці товари замовляли онлайн більше половини покупців
Топ-5 популярних продуктів
Топ-5 популярних продуктів / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У трійку лідерів популярних товарів у чеку 2021 року увійшли: молоко, яйця, хліб, вода та банани. Втім склад споживчого кошика несуттєво відрізняється від 2020 року.

Про це розповів комерційний директор сервісу доставки продуктів Zakaz.ua Євгеній Нетреб.

Реклама

Експерт поділився з нами аналітикою продажів компанії за минулий рік та розповів, які продукти та категорії товарів користувалися найбільшим попитом серед українських онлайн-покупців у 2021 році.

Що українці замовляли найчастіше онлайн

2021 року в українських супермаркетах найчастіше замовляли додому хліб, воду, молоко, м'ясо курки, яйця, картопля та банани. Ці товари потрапляли у більш ніж 60% кошики покупців.

Також українці купували найчастіше:

Реклама
  • серед напоїв — воду без газу та сік;
  • серед категорії "м'ясо, риба, птиця" — курку, яка трапляється в 47% всіх замовлень;
  • з категорії "солодощі" — шоколадні цукерки.

Більш ніж у 56% замовлень бачимо яйця, молоко та хліб. Вони й очолили рейтинг.

Інфографіка
Інфографіка / Фото: zakaz.ua

Замість картоплі банани?

Варто зазначити, що протягом року у кошику часто переважали товари категорії "фреш".

Реклама

Спираючись на статистику продажів, у цьому сегменті першість посіли:

  • банани;
  • картопля;
  • томати;
  • огірки;
  • яблука.

Бананам віддають перевагу понад 53% українців: кожен другий хоча б один раз поклав їх у свій кошик.

"Схоже, цей фрукт щільно увійшов до раціону жителів 15-ти міст України, де працює наш сервіс. Це може бути маркером того, що споживачі все більше стежать за своїм здоров'ям, віддають перевагу натуральним продуктам і більш усвідомлено підходять до їхнього вибору", — коментує Євгеній Нетреба, комерційний директор Zakaz.ua.

Популярність також набирає авокадо, яке купували 14,8% користувачів.

Заборонена гречка з Росії

В Україну приїжджає величезна кількість гречаної крупи з Російської Федерації завдяки хитрій схемі зі зміною документів.

За словами директора Міжнародної асоціації гречки Сергія Громового, щорічно Україні необхідно приблизно 140 тис. тонн гречки для внутрішнього споживання, але місцеве виробництво забезпечує лише 70 тонн.

Решту ж завозять із РФ, але продукція надходить не напряму, оскільки ще з 2015 року діє постанова-заборона.

Її везуть через Казахстан, де "змінюють документи та бирочку", а потім продають як казахстанську.

Громовий запевняє, що гречку купують саме в РФ, оскільки вона відповідає тій якості та смаку, до якого звикли українці.

Раніше ми писали, які продукти подорожчають найбільше 2022 року і розповідали, як маніпулюють супермаркети за допомогою "музичного гіпнозу".

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ньюзмейкери
Наші автори
Софія Зінов’єва "Тисячу Зеленського" дозволили витратити на комуналку – хто зможе це зробити Софія Зінов’єва · Редактор Гроші Сьогодні
Уляна Лебич Галопом кинулися на банани? Які продукти українці купували найчастіше Уляна Лебич · Редактор Гроші Сьогодні
Андрій Галицький Ціни летять у прірву: річна інфляція в єврозоні встановила історичний рекорд Андрій Галицький · Редактор Гроші Сьогодні
Творча команда
Тарифи на газ
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Крипторинок
Більше новин
Ньюзмейкер
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
В кулуарах Влади
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Новини України
Більше новин
Ньюзмейкер
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Головне про гроші
Ньюзмейкер
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Найдорожчий спецтопік
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
статистика
Курс криптовалюти сьогодні
currency.com

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

38738.67

Dogecoin (DOGE)

0.15

Ethereum (ETH)

2800.75

Litecoin (LTC)

115.7

Ripple (XRP)

0.63

Купити криптовалюту
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.32

Російський рубль (₽)

0.3695

Євро (€)

31.89

ПОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Розкриваємо фінансові таємниці
Інфо-офшор - тут
Газова криза
Ціни в ЄС б'ють усі рекорди
Що відбувається?
Долар VS гривня
В якій валюті зберігають гроші українці
Заглянь під матрац
ТОП-вакансії 2021
Найзатребуваніші в Україні
1
Продажі
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, інвестиції, лізинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логістика
20,2 тыс.
На кого ще був високий попит?
Де лежать ваші гроші
Як житимемо в 2022-му
Загляни у майбутнє!
Опитування
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Вибір українців
Лідери авторинку 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Doodle Сьогодні
2 лютого. Євген Гребінка. Рівно 210 років тому народився Євген Гребінка, прозаїк, поет, байкар, видавець, перекладач, меценат, громадський діяч, автор легендарного романсу “Очи черные”.
Історія дня - за хвилину

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Індекс авіакомпаній
Найбезпечніші у світі
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Докладніше
Комуналка
Скільки платитимемо за газ?
Дізнатися!
Опитування
Фінансовий гороскоп на 2022
Гороскоп про гроші для всіх знаків
Хто розбагатіє?
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
32,45
31,95
31,00
18,12
32,50
32,00
31,00
18,08
32,85
31,85
30,87
19,05
34,09
33,59
33,38
19,48
36,49
33,56
33,13
18,73
37,38
34,25
33,84
19,08
37,50
34,25
33,84
19,64
37,50
34,25
33,84
19,64
37,59
33,40
32,00
19,01
38,97
34,25
35,97
19,68

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти