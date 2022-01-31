Українцям продають заборонену гречку: як російська крупа потрапляє до магазинів

Директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий розповів, як в Україну приїжджає гречка з РФ, незважаючи на заборону

Чому Україні не вистачає своєї гречки / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

В Україну приїжджає величезна кількість гречаної крупи з Російської Федерації завдяки хитрій схемі зі зміною документів.

Про це директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий заявив виданню "Главком".

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За словами Громового, щорічно Україні необхідно приблизно 140 тис. тонн гречки для внутрішнього споживання, але місцеве виробництво забезпечує лише 70 тонн.

Решту ж завозять із РФ, але продукція надходить не напряму, оскільки ще з 2015 року діє постанова-заборона.

Її везуть через Казахстан, де "змінюють документи та бирочку", а потім продають як казахстанську.

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Громовий запевняє, що гречку купують саме в РФ, оскільки воно відповідає тій якості та смаку, до якого звикли українці.

На думку директора Міжнародної асоціації гречки, для отримання необхідних 140 тонн Україні потрібно вирощувати близько 200, оскільки третина йде у вигляді лушпиння.

Чому в Україні дорожчає гречка

За останні півроку гречана крупа подорожчала приблизно на 15%. Кілограм коштує близько 50 грн, а вартість дієтичної зеленої гречки взагалі близька до 100 грн.

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Тоді Сергій Громовий заявив, що українські фермери не хочуть займатися вирощуванням гречки оскільки на неї йде дуже багато витрат, а врожай не найбагатший.

Те, що Україна постійно постачає гречку з РФ, знищило мотивацію місцевих фермерів і також призводить до подорожчання круп.

"Сьогодні" також писали, які продукти подорожчають найсильніше у 2022 році і розповідали, до яких цін готуються українці.