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В Україні рекордно дорожчає гречка: скільки тепер доведеться платити

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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28 січня, 14:32
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Експерти дали невтішний прогноз щодо зростання цін на гречку

В Україні б’ють рекорди ціни на гречку. За останні пів року популярна крупа подорожчала на 15% і ціна за один кілограм наближається до 50 гривень.

Про це повідомляє спеціалізоване видання Agrotrend.

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Зазначається, що вартість дієтичної зеленої гречки взагалі близька до 100 гривень за кілограм.

За словами директора міжнародної асоціації гречки Сергія Громового, ціну на гречку формує врожай і для забезпечення потреб українців потрібно щорічно засівати 150 тисяч гектарів.

Натомість наразі на прилавках майже немає української гречки, оскільки її вирощують лише "фанати". Витрат на неї багато, а от врожай невеликий, окрім цього, гречка досить вимоглива культура.

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Що може зупинити подорожчання?

За словами Громового, на 50% Україна залежить від імпорту, а Росія за останні роки демпінгуючи, постачала власну гречку і це знищило мотивацію місцевих фермерів.

"Введення державної підтримки відновить внутрішнє виробництво гречки як мінімум для забезпечення українців українським продуктом", – каже перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

Зупинити подорожчання має й обмеження урядом торгової націнки на соціальні продукти в районі 10%, можливо, навіть стабілізує нинішні ціни.

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В Україні злетіли ціни на овочі

Окрім круп, в Україні подорожчали й продукти так званого борщового набору.

За словами завідувачки відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Інни Сало, на цілих 54% подорожчала звичайна білокачанна капуста.

Сало наголошує, що ціни зростають через підняття урядом тарифів для бізнесу на різні комунальні послуги.

"Сьогодні" також писали, до подорожчання яких продуктів готуються українці, та розповідали, як українцям продають фальсифікат популярного делікатесу.

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