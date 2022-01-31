Украинцам продают запрещенную гречку: как российская крупа попадает в магазины

Директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой рассказал, как в Украину приезжает гречка из РФ не смотря на запрет

Почему Украине не хватает своей гречки / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В Украину приезжает огромное количество гречневой крупы из Российской Федерации благодаря хитрой схеме со сменой документов.

Об этом директор Международной ассоциации гречки Сергей Громовой заявил изданию "Главком".

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По словам Громового, ежегодно Украине необходимо примерно 140 тыс. тонн гречки для внутреннего потребления, но местное производство обеспечивает только 70 тонн.

Остальное же завозят из РФ, но продукция поступает не напрямую, поскольку еще с 2015 года действует постановление-запрет.

Ее везут через Казахстан, где "меняют документы и бирочку", а потом продают как казахстанскую.

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Громовой заверяет, что гречку покупают именно в РФ поскольку оно соответствует тому качеству и вкусу, к которому привыкли украинцы.

По мнению директора Международной ассоциации гречки, для получения необходимых 140 тонн Украине нужно выращивать около 200, поскольку треть уходит в виде шелухи.

Почему в Украине дорожает гречка

За последние полгода гречневая крупа подорожала приблизительно на 15%. Килограмм стоит около 50 грн, а стоимость диетической зеленой гречки вообще близка к 100 грн.

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Тогда Сергей Громовой заявил, что украинские фермеры не хотят заниматься выращиванием гречки, поскольку на нее очень много расходов, а урожай не самый богатый.

То, что Украина постоянно поставляет гречку из РФ – уничтожило мотивацию местных фермеров и также приводит к подорожанию крупы.

"Сегодня" также писали, какие продукты подорожают сильнее всего в 2022 году и рассказывали, к каким ценам готовятся украинцы.