В Украине рекордно дорожает гречка: сколько теперь придется платить

Эксперты дали неутешительный прогноз относительно роста цен на гречку

В Украине бьют рекорды цены на гречку. За последние полгода популярная крупа подорожала на 15%, и цена за один килограмм приближается к 50 гривнам.

Об этом сообщает специализированное издание Agrotrend.

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Отмечается, что стоимость диетической зеленой гречки вообще близка к 100 гривнам за килограмм.

По словам директора международной ассоциации гречки Сергея Громового, цену на гречку формирует урожай и для обеспечения нужд украинцев нужно ежегодно засевать 150 тысяч гектаров.

На данный момент на прилавках почти нет украинской гречки, поскольку ее выращивают только "фанаты". Расходов на нее много, а вот урожай небольшой, кроме этого, гречка достаточно требовательная культура.

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Что может остановить подорожание?

По словам Громового, на 50% Украина зависит от импорта, а Россия за последние годы демпингуя, поставляла собственную гречку и это уничтожило мотивацию местных фермеров.

"Введение государственной поддержки возобновит внутреннее производство гречки как минимум для обеспечения украинцев украинским продуктом", – говорит первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Остановить подорожание должно и ограничение правительством торговой наценки на социальные продукты в районе 10%, а может, даже стабилизирует нынешние цены.

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В Украине взлетели цены на овощи

Кроме круп, в Украине подорожали и продукты так называемого борщового набора.

По словам заведующей отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инны Сало, на целых 54% подорожала обычная белокочанная капуста.

Сало отмечает, что цены растут из-за поднятия правительством тарифов для бизнеса на разные коммунальные услуги.

"Сегодня" также писали, к подорожанию каких продуктов готовятся украинцы, и рассказывали, как украинцам продают фальсификат популярного деликатеса.